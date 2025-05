"Będzie można rozliczać Mentzena, jeśli...". Ultimatum polityka PiS

W lokalu należącym do kandydata Konfederacji na prezydenta, politycy rozmawiali przy piwie. Wcześniej Trzaskowski odbył dyskusję z Mentzenem, która była transmitowana na kanale prezesa partii Nowa Nadzieja na portalu YouTube.

Nagrania ze spotkania szybko obiegły media społecznościowe. Pod adresem Sławomira Mentzena padło sporo krytycznych uwag ze strony jego zwolenników.

Bielan: Mentzen spotkał się z niechętnymi reakcjami

Do rozmów polityków Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji odniósł się na antenie Polsat News europoseł PiS Adam Bielan.

– Widzimy, jaka jest reakcja w sieci. Raczej to są – mówię o zwolennikach Mentzena, bo nie mówię o zwolennikach Karola Nawrockiego, te reakcje są oczywiste – reakcje niechętne. Mentzen się do tego odnosił w kolejnych kilku wpisach. Powiedział również, że w środę podsumuje te dwie dyskusje i fakt, że Trzaskowski nie zgadzał się z nim – powiedział polityk.

Na pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość liczy, że Sławomir Mentzen udzieli poparcia Karolowi Nawrockiemu, odpowiedział: „To decyzja Sławomira Mentzena. Ja nie chcę mu publicznie niczego doradzać. On, jak rozumiem, po coś zorganizował te spotkanie. Nie po to tylko, żeby podbić liczbę subów na swoim kanale YouTube, (…) tylko po to, żeby jednak to spiąć jakąś klamrą”.

– Jeżeli nie zastopuje wyboru Trzaskowskiego do Pałacu Prezydenckiego, to będzie można również Sławomira Mentzena rozliczać z każdej decyzji Rafała Trzaskowskiego, którą będzie podejmować jako prezydent. To będzie bardzo duża odpowiedzialność. Nie wiem, czy Sławomir Mentzen chce ją wziąć na siebie – zaznaczył Bielan.

"Strach w oczach Tuska"

Europoseł PiS odniósł się również do roli, jaką odgrywa w kampanii wyborczej Donald Tusk.

– Tusk wszedł po pierwszej turze bardzo mocno w kampanię. (…) Było widać w jego oczach strach – strach przed tym, że prezydentem nie zostanie jego zastępca, że to może być początek jego politycznego końca – powiedział Adam Bielan.

Jednocześnie deputowany do PE zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość nie "chowa" Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego na czas kampanii wyborczej.

– My nikogo nie ukrywamy. Zarówno Morawiecki, jak i Kaczyński wczoraj maszerowali na tym marszu. Ale to był marsz Nawrockiego. Nawrocki nie jest członkiem PiS. To są fakty – zaznaczył Bielan. – Trzaskowski jest nie tylko członkiem PO, przez wiele lat robił karierę w strukturach tej partii – wydaje mi się, że jednak to ukrywa – i dochrapał się funkcji wiceszefa – dodał.

Europoseł PiS zwrócił uwagę na moment, w którym Donald Tusk wyszedł na scenę podczas niedzielnego marszu. – Było widać, kto jest szefem, kto rządzi – stwierdził Adam Bielan.

