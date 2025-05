Trzaskowski coraz pewniejszy wygranej. Wskazał na kluczowy czynnik

Trzaskowski podkreśla, że kluczową rolę w wyborach odegra frekwencja.



– Te informacje, które do nas dochodzą, są naprawdę bardzo dobre, podam wam tylko dwa przykłady. We Wrocławiu dopisało się 80 tysięcy osób do list wyborczych, o 20 tysięcy więcej, niż w ’23 roku. W Warszawie dopisało się 180 tysięcy osób do list wyborczych, o 80 tysięcy więcej, niż w roku ’23. Naprawdę jest szansa, że pójdziemy na rekord – powiedział Rafał Trzaskowski w Chojnicach.

Jak dodał "wszyscy" pytają, czy po raz kolejny "pokażemy całej Europie, że wybieramy uczciwość". Podkreślił też, że będzie prezydentem, który jest gotów "odtworzyć wspólnotę".



– My pokazaliśmy, że my nie robimy ustawek, tak jak mój konkurent […] ustawki to jest coś bardzo złego i tutaj przy tej okazji chciałem pozdrowić i podziękować wszystkim służbom mundurowym, które stoją na straży naszego bezpieczeństwa, również wszystkim policjantom, którzy tutaj są zgromadzeni, wszystkim, którzy właśnie walczą o nasze bezpieczeństwo właśnie z tymi, którzy organizują ustawki, którzy łamią prawo – powiedział Rafał Trzaskowski w Chojnicach.

Nawrocki i Trzaskowski na finiszu kampanii wyborczej

Już w najbliższą niedzielę 1 czerwca pójdziemy do urn, aby wybrać prezydenta na 5-letnią kadencję. Sondaż są niezwykle wyrównane i jak wskazują eksperci, nie da się przewidzieć, kto będzie zwycięzcą.

Na finiszu kampanii prezydenckiej sztaby wyborcze obydwu pozostałych na placu boju kandydatów mobilizują swoich wyborców i starają się pozyskać głos elektoratów kandydatów z pierwszej tury oraz tych, którzy nie wzięli wówczas udziału w głosowaniu. W środę komitet popierający Karola Nawrockiego wystosował specjalną odezwę. Następnego dnia kandydat ponownie spotkał się ze Sławomirem Mentzenem – prawdopodobnie w reakcji na piwo, na które lidera Konfederacji zaprosił wcześniej jego kontrkandydat.

Także Rafał Trzaskowski prowadzi intensywną kampanię, zapowiadając m.in. rozliczenie PiS. Wspierają go liderzy partii koalicji rządzącej, jak Szymon Hołownia i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i politycy skrajnej lewicy, m.in. Magdalena Biejat i Adrian Zandberg. Kandydat popierany przez PiS ma natomiast poparcie Krzysztofa Bosaka, a nawet Grzegorza Brauna, który kieruje partią Korona.

