Zielony Ład i pakt migracyjny. Szydło: Trzaskowski jest kwintesencją tych programów

W piątek o podsumowanie kampanii wyborczej Beatę Szydło poprosiła Magdalena Uchaniuk z Radia Wnet.

Była premier powiedziała, że bardzo dobrze się stało, że cały szeroki obóz konserwatywny zdecydował się poprzeć w drugiej turze Karola Nawrockiego. Przyznała, że była pewna, że lider Korony Grzegorz Braun nie poprze Trzaskowskiego, ale jasno wyartykułowane poparcie dla jego konkurenta, to tym bardziej dobry znak. Jednocześnie wyraziła zdziwienie, że za kandydatem KO "tak szybko" opowiedział się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodała, wierzy, że mieszkańcy wsi rozumieją, że to Nawrocki, nie Trzaskowski, gwarantuje odrzucenie przez Polskę unijnego Zielonego Ładu.

Szydło ostrzega przed Trzaskowskim

Europoseł powiedziała, że idzie dobry czas dla Polski, ponieważ jeżeli ugrupowania konserwatywne zjednoczą się w sensie odsunięcia lewicowo-liberalnych elit od władzy, to Polacy wreszcie będą mogli odetchnąć. – Pan Grzegorz Braun jest teraz europosłem, pracuje w PE i doskonale widzi, jakie zagrożenia stamtąd płyną, związane z Zielonym Ładem czy paktem migracyjnym. Trzaskowski to jest kwintesencja tych programów – oceniła Szydło, dodając, że Nawrocki mówi poważne, twierdząc, że jako prezydent nie dopuści, by te przedsięwzięcia były w Polsce realizowane.

Mentzen pokazał nową jakość

Polityk pozytywnie oceniła decyzję Sławomira Mentzena o zaproszeniu obu kontrkandydatów na rozmowę na swój kanał YouTube. – Polacy mieli okazję posłuchania merytorycznie o ich programach, projektach i propozycjach, a Mentzen pokazał, że jest człowiekiem dialogu – powiedziała. – Zrobił to z szacunku do wyborów, myślę, że to jest jakaś nowa jakość w polskiej polityce i trzeba z niej czerpać – dodała.

Szydło powiedziała, że jej zdaniem wynik drugiej tury będzie bardzo równy, a różnica między kandydatami może wynieść mniej niż 200 tys. głosów. Dlatego za kluczowy czynnik europoseł uważa determinację elektoratów obu stron.

Jest demokracja. Jedni wybierają Trzaskowskiego, inni Brauna

Dzień wcześniej Szydło odpowiadała na pytanie na temat Brauna na antenie Polsat News.

– Dla Karola Nawrockiego, ale również i dla mnie, wyborcy, którzy poparli Grzegorza Brauna, są ważni. To są ludzie, którzy wymagają szacunku. Jest w Polsce demokracja, każdy ma prawo do decydowania i wyboru takiego kandydata, jaki uważa, najlepszego dla nich. Jedni wybierają Trzaskowskiego, inni Grzegorza Brauna. Więc niewątpliwie ten szacunek dla wyborców Brauna się należy – podkreśliła była premier.

