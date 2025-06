Konflikt Kaczyńskiego z Morawieckim? Gociek, Gmyz: Relacje między nimi są chłodne

To, co najpiękniejsze. Otóż po wyborach prezydenckich Przemysław Czarnek zmienił dzwonek do telefonu. Obecnie jak ktoś do niego dzwoni, wszyscy słyszą nieśmiertelną kwestię Rafała Trzaskowskiego – „coście tacy smutni, hej, brygada, uśmiechnijcie się”. Nas to bawi.

W sprawie przyszłości Czarnka jest w partii dwugłos. Jedni uważają, że jak pójdzie do Kancelarii Prezydenta Karola Tadeusza, to będzie tam nabierał sznytu premierowskiego, by stanąć w przyszłości na czele rządu koalicyjnego. Drudzy uważają, że Przemysław pilnie potrzebny jest w PiS tu, teraz i dziś oraz na przyszłość, najlepiej w formie nowego prezesa. Jako że jesteśmy po kongresie PiS, to sami wiecie, jak wyszło.

Ciekawa sprawa – do niedawna mówiło się w PiS, że szeregowy poseł Jarosław Kaczyński najchętniej powierzyłby w przyszłości tekę premiera ponownie Mateuszowi. Jednak aktualnie relacje między nimi są dość chłodne i podobno prezes wolałby Czarnka. Przyczyną ochłodzenia jest nie tylko budowanie własnej frakcji, lecz także kampania prezydencka. Niżej wyjaśniamy, o co chodzi.