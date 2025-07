"Braun odmówił debaty". Publicystka ujawnia kulisy programu

10 lipca br. dziennikarz Radia Wnet Łukasz Jankowski przerwał rozmowę z europosłem Grzegorzem Braunem. Lider Konfederacji Korony Polskiej powiedział, że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake". Jego słowa wywołały powszechne oburzenie.

Braun wzywa do debaty

Deputowany do PE skomentował sytuację w rozmowie z Tomaszem Sommerem na platformie Rumble.

– Wyzywam każdą z tych osób, które mnie tak niebacznie potępiają, prawda, to potępiłem ja, Jarząbek, żeby to było odnotowane, wzywam do debaty, chętnie udostępnię literaturę przedmiotu i poprawną politycznie i rewizjonistyczną i krajową i zagraniczną, wskażę, podyskutujmy – powiedział Braun.

Zdaniem polityka, historiografia Holokaustu z punktu widzenia warsztatu historyczno-naukowego, jest, "dalece niezadowalająca", bowiem "nie spełnia kryteriów tego warsztatu".

Mandrela do Brauna: Nie ma pan psychy debatować

Dr Anna Mandrela była gotowa debatować z Braunem. Do dyskusji jednak nie doszło. Filozof i publicystka poinformowała o sprawie w mediach społecznościowych.

twitter

"Właśnie dostałam wiadomość od redaktora z telewizji Niezależny Lublin, że Grzegorz Braun odmówił debaty ze mną. Powiedział, że podczas kampanii przesadziłam z krytyką jego osoby. Panie Pośle Braun, nie rozumiem tej argumentacji, przecież sam wzywał Pan do debaty tych, którzy Pana potępili, a nie tych, którzy Pana chwalą!" – napisała Mandrela na portalu X.

"Jednak nie ma Pan psychy debatować bo dobrze Pan wie, że żaden z raportów Pileckiego nie został sfałszowany, i że mamy niezbite dowody na istnienie komór gazowych!" – czytamy we wpisie.

"Pytanie tylko kto i w jakim celu zleca Panu gadanie takich antypolskich bzdur!" – dodała publicystka.

Czytaj też:

Braun zniknie ze znanego kanału? Był tam regularnym gościemCzytaj też:

Senat potępił Brauna. Jednogłośna decyzja