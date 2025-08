Rzecznik rządu nie wytrzymał: Będzie rozliczony w najbardziej brutalny sposób

Rzecznik rządu Adam Szłapka potwierdził, że premier i Rada Ministrów będą obecni na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego. W wywiadzie na antenie TVN 24 polityk był pytany zarówno o kończącą się prezydenturę Andrzeja Dudy jak i o nowego prezydenta, szczególnie w kontekście spodziewanych relacji z rządem.

Szłapka: Prezydent musi reprezentować stanowisko rządu

– Wszystko jest bardzo precyzyjnie opisane w Konstytucji i wszystko jest precyzyjnie opisane w ustawach, nawet w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent rzeczywiście ma uprawnienia do tego, żeby reprezentować Polskę na zewnątrz, bo jest najwyższym, zgodnie z Konstytucją, przedstawicielem władz w Polsce, ale zawsze musi reprezentować stanowisko rządu. Taki jest obowiązek i tutaj nie ma od tej reguły odstępstwa – powiedział Szłapka.

– Musimy współpracować ze sobą i czy to się prezydentowi podoba czy nie, musi współpracować, bo on też z tego będzie rozliczany przez wyborców. Będą dobre ustawy na stole, na przykład jak ustawa o zamrożeniu cen energii, bo trafi teraz do prezydenta Nawrockiego. To jest takie "sprawdzam", podpisze czy nie – stwierdził Adam Szłapka w „Jeden na jeden” TVN24.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca zamrożenie cen energii koalicja rządząca specjalnie wrzuciła do ustawy wiatrakowej, by wymusić na prezydencie jej podpisanie.

Rzecznik rządu: Historia go przewalcuje

Szłapka został także zapytany o odesłaną przez Andrzeja Dudę do TK ustawę o tzw. pomocy psychologa. Jej nowelizacja zakłada umożliwienie młodym ludziom od 13. roku życia na konsultacje psychologiczne bez zgody rodzica.

– On nie zawetował tej ustawy, tylko wysłał ją do Święczkowskiego, do TK. Realnie ją zablokował. Marny koniec marnej prezydentury. Jakby pan prezydent będzie rozliczony za swoją prezydenturę w najbardziej brutalny sposób, jaki można sobie wyobrazić – historia go przewalcuje, może nie za tydzień, za dwa, za trzy, ale oceny Andrzeja Dudy i jego prezydentury będą bardzo złe – twierdził Adam Szłapka.

