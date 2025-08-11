"Jesteście niepoważni". Mentzen uderza w rządzących

Sławomir Mentez, odpowiadając na wpis wiceszefa MON Cezarego Tomczyk, napisał, że polityk PO właśnie potwierdził coś, o czym lider Nowej Nadziei mówi od dawna. "Produkujemy rocznie amunicji artyleryjskiej na kilka dni wojny"– stwierdził. Dodał, że "celem tego rządu jest osiągnięcie za kilka lat produkcji, wystarczającej na miesiąc z hakiem obrony". "Jesteście niepoważni. Ładujecie kasę w jachty i swingersów, a nie jesteście w stanie zapewnić wojsku amunicji" – dodał we wpisie na platformie X.

Produkcja amunicji w Polsce

Cezary Tomczyk napisał, że "Ukraina na froncie używa ok 5000 sztuk amunicji 155 mm dziennie". Ocenił, że "produkcja amunicji 155 mm 2023 roku za PiS to tylko 5 tys. sztuk rocznie". "Dziś to już około 50 tys. sztuk rocznie. W 2028 produkcja osiągnie 200 tysięcy sztuk rocznie. Całość produkcji wraz z licencją będzie w naszym kraju. Rząd Donalda Tuska przeznaczył 2,5 mld zł na budowę trzech nowych fabryk amunicji. 2 mld zł przekazał MON" – tłumaczył. Wiceminister obrony narodowej dodał, że "suwerenność amunicyjna to nasz absolutny cel w zakresie obronności".

W poniedziałek wiceszef MON Cezary Tomczyk wraz z premierem Donaldem Tuskiem, odwiedzili Zakłady Chemiczne "Nitro-Chem" w Bydgoszczy – jedne z największych na świecie producentów trotylu i materiałów wybuchowych. Premier mówił, że w grudniu 2023 roku, po powołaniu jego rządu, produkcja w Polsce pocisków 155 mm to było około 5 tys. rocznie. – Więcej jednego dnia zużywa się dzisiaj na froncie rosyjsko-ukraińskim. W tym roku osiągniemy blisko 30 tys. a zamiarem ambitnym i bardzo realistycznym jest też to, że w perspektywie kolejnych dwóch lat osiągniemy pułap blisko 200 tys. Rocznie – dodał.

Donald Tusk ocenił, że to powinno zapewnić 100 proc. potrzeb polskiej armii, jeśli chodzi o ten typ pocisków.

