UE może złagodzić sankcje wobec Rosji. Podano warunek

Jak podaje Sky News, powołując się na źródła bliskie prezydencji Rady UE, sojusznicy Ukrainy mogą stopniowo łagodzić sankcje wobec Rosji, jeśli osiągnięte zostanie pełne zawieszenie broni. Jednocześnie, według źródeł stacji, sankcje będą odnawiane w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń porozumienia.

Sojusznicy mają nadzieję, że 15-dniowe zawieszenie broni zostanie osiągnięte jak najszybciej, zanim na Ukrainie rozpocznie się bardziej ustrukturyzowana przerwa w walkach.

Włoskie źródła rządowe poinformowały również, że będą nalegać, aby prezydent USA Donald Trump uwzględnił Europę w swoich rozmowach z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem na temat Ukrainy, które odbędą się dzisiaj, 13 sierpnia, za pośrednictwem łącza wideo.

– On [Donald Trump – przyp. red.] prosi kraje europejskie o zwiększenie wydatków na armię, więc musimy uczestniczyć w podejmowaniu tych decyzji – zauważył włoski dyplomata.

Dodatkowo źródła podkreśliły, że podczas rozmowy Włochy będą kłaść nacisk na potrzebę jasnych gwarancji wojskowych, ekonomicznych i politycznych dla Ukrainy.

Szczyt na Alasce

Prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, spotkają się w piątek kluczowej amerykańskiej bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce.

Taką informację podały dziennik "New York Times" i stacja CNN, powołując się na źródło w Białym Domu, zaznajomione ze szczegółami spotkania.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że osobiste spotkanie obu prezydentów będzie dla Trumpa "ćwiczeniem ze słuchania" i pozwoli mu lepiej zrozumieć plany rosyjskiego przywódcy. – Prezydent zgadza się na to spotkanie na prośbę prezydenta Putina, a celem tego spotkania jest lepsze zrozumienie przez prezydenta, jak możemy zakończyć tę wojnę (na Ukrainie – red.) – dodała.

Czytaj też:

Zełenski w Berlinie. Ważne spotkanie przed szczytem na AlasceCzytaj też:

Błaszczak alarmuje ws. wojska. "Sądzę, że po prostu nie ma pieniędzy"