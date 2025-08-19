Były premier alarmuje. "Za to zapłacimy niestety wszyscy"

Były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki w opublikowanym nagraniu informuje, iż "okazuje się, że minister finansów tak źle zaplanował dochody i wydatki budżetu państwa, że najprawdopodobniej jeszcze przed końcem roku będzie potrzebna nowelizacja ustawy budżetowej".

– Kilkudziesięciu miliardowa różnica między zaplanowanymi dochodami, a tymi, które faktycznie zostały zrealizowane, mówi jedno – ryzyko wykonania tego budżetu gwałtownie rośnie, a wraz ze wzrostem ryzyka, rosną również koszty obsługi długu. I za to zapłacimy niestety wszyscy. To gorzej niż głupota, to błąd – stwierdził.

Mateusz Morawiecki zapytał "czy tak, jak donoszą media, rzeczywiście czeka nas po 20 proc. albo więcej cięcia w poszczególnych resortach?".

Zgodnie z uchwalonym przez Sejm budżetem państwa na 2025 rok, deficyt miał być nie większy niż 289 mld zł. Dochody budżetu miały wynieść 632,6 mld zł, zaś limit wydatków został ustalony na 921,6 mld zł. Założono m.in. 7-procentowy wzrost płac, 5 proc. podwyżki dla budżetówki, 3,9-procentowy wzrost gospodarczy i 5-procentową inflację. Wydatki na obronność mają sięgnąć 4,7 proc. przewidywanego PKB.

Wykonanie budżetu po lipcu 2025

W piątek Ministerstwo Finansów informowało, że dochody budżetu państwa po lipcu wyniosły 313,8 mld zł, a wydatki 470,5 mld zł. Deficyt wyniósł 156,7 mld zł, co stanowi 54,3 proc. planu na cały ten rok. Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2025 roku wyniosło 470,5 mld zł, czyli 51,1 proc. planu. Jednocześnie było wyższe o ok. 31,3 mld zł (czyli o 7,1 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2024 (439,3 mld zł, czyli 50,7 proc. planu).

Ponadto resort finansów przekazał w komunikacie, że porównując wykonanie wydatków po lipcu 2025 roku z okresem styczeń – lipiec 2024 roku ich wyższe wykonanie wynika przede wszystkim z przekazania w marcu br. środków w kwocie ok. 19 mld zł z części 20 – Gospodarka (pierwsza transza) na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju SA wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu "Tarcz Finansowych". W lipcu przekazano środki w kwocie 16 mld zł z części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie zobowiązań wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w latach 2020-2023.

