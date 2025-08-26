"Wiele osób namawia". Petru założy własną partię?

Ryszard Petru, poseł Polski 2050, został zapytany w TVN24, jak daleko jest mu do pomysłu założenia nowej partii politycznej. – Wierzę głęboko w to, że Polska 2050 ma szansę wrócić do korzeni i odbudować swoje zaufanie społeczne, ale bez wątpienia powstaje naturalne zapotrzebowanie na ugrupowanie przedsiębiorcze, które wypełni tę lukę. Wiele osób namawia, natomiast cały czas wierzę w to, że można odbudować Polskę 2050 od jej poparcia – powiedział. Nie sprecyzował jednak, kto miałby składać takie propozycje.

Polska 2050 w koalicji rządowej

Poseł był też pytany o pozycję Polski 2050 w koalicji rządowej. Ugrupowaniu Szymona Hołowni towarzyszyły w ostatnim czasie różne afery, m.in. po spotkaniu marszałka Sejmu z Jarosławem Kaczyńskim na kolacji u europosła PiS Adama Bielana, a później w związku z nieprawidłowościami wokół dotacji dla branży HoReCa z KPO, nad którymi nadzór sprawuje minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Ryszard Petru ocenił, że "rzeczywiście, pojawiają się głupie pomysły u niektórych, żeby bardziej taki ostry kurs antykoalicyjny przyjąć". – Uważam, że to bardzo głupie, dlatego że Polacy wybrali koalicję 15 października jednoznacznie w 2023 roku i każdy z nas powinien realizować część swojego programu. I to wydaje mi się główną przyczyną spadku w sondażach, dlatego że odeszliśmy od naszego programu z 2023 roku – mówił.

Polska 2050 w sojuszu z PiS?

Wykluczył jednak możliwość sojuszu Polski 2050 z PiS. – Nie wierzę, żeby to Szymon Hołownia zaproponował, ale to się nie wydarzy, bo znaczna większość klubu by się na to nie zgodziła i zostałaby w koalicji – powiedział.

Poseł Polski 2050 podkreślił, że będzie namawiał Szymona Hołownię do wejścia do rządu, bo – jak tłumaczył – "tam jest realna władza i tam można zmieniać Polskę na lepsze".

