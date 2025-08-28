Para prezydencka zaprasza na "Narodowe Czytanie". Opublikowano nagranie

Na opublikowanym nagraniu prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że "poezja Jana Kochanowskiego towarzyszy nam od pokoleń. Głęboka, napisana wspaniałą polszczyzną opowiada o czasach dawnych, ale przecież bez trudu odnajdziemy w niej samych siebie – współczesnych Polaków".

Pierwsza dama Marta Nawrocka przypomniała, że "jest w tych utworach radość i smutek". – Jest pocieszenie i wielka pochwała życia – dodała, zachęcając do odkrywania na nowo fraszek, pieśni i trenów Mistrza z Czarnolasu.

Karol Nawrocki zauważył, że w utworach Jana Kochanowskiego "zawarta jest mądra refleksja o Polsce – troska o dobro wspólne i pomyślność Rzeczypospolitej".

– Ja i moja małżonka czytamy i będziemy czytać polskie lektury. To powinno być nasze wspólne wielkie zadanie, by uczeń wychodzący z polskiej szkoły rzeczywiście czuł dumę z bycia Polakiem – dodał prezydent.

"Narodowe Czytanie" od 2012 roku

Akcja "Narodowego Czytania"została zainicjowana w 2012 roku wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później przeczytano Trylogię Henryka Sienkiewicza.

W 2015 roku w warszawskim Ogrodzie Saskim ówczesny prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser–Dudą rozpoczęli Narodowe Czytanie "Lalki" Bolesława Prusa. W 2016 roku czytano "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, a w 2017 roku lekturą "Narodowego Czytania" było "Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

W 2018 roku "Narodowe Czytanie" miało wyjątkowy charakter – w związku z jubileuszem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości para prezydencka zaprosiła do lektury "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, a ponadto, przez cały rok, zachęcała do czytania Antologii Niepodległości – specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych na przestrzeni wieków utworów, zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej.

W 2019 roku lekturą "Narodowego Czytania" były Nowele polskie – zbiór 8 utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego. Nowele zostały wybrane przez parę prezydencką z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

Lekturą "Narodowego Czytania" 2020 roku wybrana została "Balladyna" Juliusza Słowackiego. Dzieło to zostało przeczytane w ponad 3200 miejsc w Polsce i za granicą. W 2021 roku podczas jubileuszowej, dziesiątej odsłony, lekturą "Narodowego Czytania" była "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. W 2022 roku odbyło się wspólne czytanie "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. W 2023 roku – "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej, a w 2024 roku – "Kordian" Juliusza Słowackiego.

