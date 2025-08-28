Częste konflikty między Nawrockim a Tuskiem? Polacy niemal jednomyślni

United Surveys dla portalu Wirtualna Polska przeprowadził sondaż, w którym zapytał respondentów: "Czy spodziewa się Pan/Pani częstych konfliktów między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem?".

Aż 89,9 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, w tym 42,4 proc. wybrało "zdecydowanie tak", a 47,6 proc. "raczej tak". Zaledwie 2,8 proc. ankietowanych odpowiedziało "raczej nie", zaś 0,6 proc. – "zdecydowanie nie". 6,6 proc. badanych nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Jeśli chodzi o podział wśród wyborców, to analiza wyników sondażu z podziałem na elektoraty poszczególnych partii, pokazuje, że przekonanie o konfliktach między prezydentem a premierem jest niezwykle silne wśród wyborców koalicji rządzącej, czyli PO, PSL, Polski 2050 i Lewicy.

95 proc. z nich przewiduje częste konflikty między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem. 47 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", 48 proc. – "raczej tak". Tylko 4 proc. uważa, że sporów "raczej nie" będzie. 1 proc. wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

Podobnego zdania są wyborcy opozycji, czyli PiS i Konfederacji. Wśród elektoratów obu partii 92 proc. respondentów, z czego 44 proc. "zdecydowanie tak" i 48 proc. "raczej tak", spodziewa się tarć między prezydentem a premierem. Tylko po 1 proc. odrzuca taką możliwość, twierdząc, że konfliktów "raczej nie" będzie lub "zdecydowanie nie" będzie. 6 proc. to osoby niezdecydowane.

"Wśród pozostałych wyborców również dominuje przekonanie o przyszłych konfliktach, choć z nieco większą liczbą niezdecydowanych" – wskazuje Wirtualna Polska. 26 proc. uczestników sondażu odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 46 proc. "raczej tak", co łącznie daje 72 proc. przewidujących spory. "Raczej nie" odpowiedziało 6 proc. 22 proc. stwierdziło, "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

