Kaczyński: Przed nami drugi etap. Konieczna ofensywa obozu patriotycznego

– Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bo bez Waszego zaangażowania, bez wsparcia, bez tego wszystkiego, co się działo i co się dzieje, sukces nie byłby możliwy. A takich spotkań w sierpniu jakie są teraz i to bez kampanii wyborczej, to ja w ciągu tych trzydziestu paru lat swojej podróży po Polsce, nigdy nie widziałem – powiedział do zgromadzonych Kaczyński.

– Ja w sierpniu w zasadzie nie jeździłem na spotkania, bo to się nie opłacało, gdyż ludzie nie przychodzili, a to jest kolejne spotkanie, w kolejnym mieście wojewódzkim i za każdym razem mnóstwo ludzi, także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję także Państwu za to, żeście zechcieli tutaj przyjść – zauważył prezes PiS.

Kaczyński: Musimy zabiegać o głosy wyborców koalicji

Polityk, nawiązując do wygranej wyborczej Karola Nawrockiego powiedział, że było to niezbędny, pierwszy etap, prowadzący do odsunięcia od władzy szkodliwego rządu. – Rzeczywiście mamy przed sobą drugi etap. Pierwszy był piekielnie trudny, tamci byli przekonani przeciwnicy, że wygrają, że mają to w kieszeni. Nasz kandydat, pełen energii, niebywałej siły, ale przecież był człowiekiem nie tak bardzo znanym, jednocześnie był człowiekiem, ciągle jeszcze jest, w polityce nowym i w związku z tym wielu stawiało pytanie, czy to ten, który może wygrać. Okazało się, że to ten, który może wygrać – stwierdził Jarosław Kaczyński w Olsztynie.

– Ofensywa to nie może być tylko ofensywa jednego człowieka, nawet jeżeli to jest prezydent RP. To musi być ofensywa całej naszej formacji, całego obozu patriotycznego – podkreślił szef formacji. – Musimy zabiegać także o głosy tych, którzy głosowali na nich. Pewnej części się na pewno nie da przekonać, bo ta nienawiść, która została przez nich zaszczepiona, można powiedzieć, jest tak mocna, że trzeba będzie lat i spokojnego działania, żeby to jakoś odkręcić, naszego działania, ale są tacy, którzy już dzisiaj się chwieją – zauważył Kaczyński.

