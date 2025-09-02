Polska 2050 pod progiem. Leo: Nastroje nie są takie złe

W najnowszym sondażu poparcia dla partii politycznych Polska 2050 ma poparcie na poziomie 2,3 proc. Oznacza to, że gdyby wybory odbyły się dziś, formacja ta nie weszłaby do Sejmu. Dodatkowo nie otrzymałaby subwencji z budżetu państwa, ponieważ do tego konieczne jest uzyskanie co najmniej 3 proc. głosów.

Jaki plan ma teraz formacja Szymona Hołowni? – W Polsce 2050 pracowaliśmy przez wakacje nad programem. Przeprowadziliśmy też badania, chcemy, żeby wrócili do nas wyborcy, którzy od nas odpłynęli. Zostali oni w domach. Na szczęście nie uciekli np. do Konfederacji. Musimy im zaproponować coś atrakcyjnego, żeby do nas wrócili – mówiła w programie "Onet Rano" poseł Aleksandra Leo.

"Liczę, że wyborcy wrócą"

– W poniedziałek mamy posiedzenie klubu, będziemy planować. Nastroje nie są takie złe, jakby się mogło wydawać. Wynik Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich był delikatnie rozczarowujący, ale liczę, że nasi wyborcy do nas wrócą po przedstawieniu im odświeżonego programu – przyznała parlamentarzystka.

Leo odniosła się też do planowanej zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Szymona Hołownię ma zastąpić lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. – Nie wiem, jakie są plany Szymona Hołowni na życie po byciu marszałkiem. Bycie szeregowym posłem też jest fajne. Od zera zbudował struktury Polski 2050, chciałabym, że miał więcej czasu dla naszych działaczy terenowych – wskazuje poseł.

Aleksandra Lewo mówi, że Polsce 2050 zależy na reformie mediów publicznych. — Ta reforma jest po prostu potrzebna. Rezygnacja z abonamentu, kwestia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, finansowanie mediów publicznych — to musimy uregulować. Mamy projekt, który myśleliśmy, że podpisze w sierpniu nowy prezydent. Ale prezydentem został Karol Nawrocki, który — moim zdaniem — wetuje ustawy na złość Donaldowi Tuskowi — podkreśliła.

