Tusk poucza Nawrockiego. "To niestosowne"

"Nadawanie na Polski rząd w czasie zagranicznych wizyt jest niestosowne. I szkodzi Ojczyźnie. Prawda, panie prezydencie?" – taki wpis opublikował na portalu X premier Tusk. To reakcja na słowa prezydenta.

Prezydent Karol Nawrocki odwiedził we wtorek Helsinki, gdzie spotkał się z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Politycy rozmawiali m.in. o współpracy dwustronnej i w ramach NATO oraz ostatniej wizycie polskiego przywódcy w Waszyngtonie.

Na konferencji prasowej z udziałem obydwu głów państw padło pytanie o wypowiedź Donalda Tuska z kampanii wyborczej w 2023 r. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zarzucił Donaldowi Trumpowi zależność od rosyjskich służb.

Nawrocki krytykuje Tuska. "Ubliżył"

– Premier Donald Tusk nie powinien w ten sposób wypowiadać się o prezydencie USA. Ubliżył narodowi amerykańskiemu, bo tak Amerykanie patrzą na swojego prezydenta. Tego typu rzecz nie powinna się wydarzyć. Uznaję to za nieprzezorne zachowanie polskiego polityka, szkodzące Polsce – ocenił prezydent Karol Nawrocki.

– Ale szczęśliwie w Polsce i USA jest rodzaj konsensusu, w którym to prezydent Polski reprezentuje Polskę w USA, a ja zrobię wszystko i robię wszystko, aby zadbać o nasze dobre relacje, niezależnie od tej nieprzezorności, niepotrzebnej sytuacji, do której sprowokował prezydenta Trumpa Donald Tusk – stwierdził.

Przypomnijmy, że Donald Tusk publicznie zasugerował, iż Donald Trump został zwerbowany przez rosyjskie służby tajne, powołując się przy tym na rzekome ustalenia amerykańskiego wywiadu. Miało to miejsce podczas spotkania kampanijnego w Bytomiu w marcu 2023 r. Później, pod presją medialną, Tusk zaprzeczył, jakoby twierdził, że Donald Trump ma powiązania z rosyjskimi służbami. To jednak kłamstwo.

Czytaj też:

"Dementuję nieprawdziwe informacje". Rzecznik prezydenta o słowach SikorskiegoCzytaj też:

Tusk: Nie zabierałbym w tej sprawie głosu, ale chcę przerwać wszelkie spekulacje