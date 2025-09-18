Zaskakujące wieści z frontu. Zełenski ogłasza: Udało nam się

"Walki były zacięte, ale udało się nam zadać Rosjanom znaczne straty. Dziś głównodowodzący Syrski po raz pierwszy poinformował o wynikach. Od początku operacji nasi żołnierze wyzwolili już 160 kilometrów kwadratowych, a ponad 170 kilometrów kwadratowych zostało oczyszczonych spod okupacji. Znacznie uzupełniliśmy nasz fundusz wymiany – jest już prawie stu rosyjskich jeńców, a będzie ich więcej” – napisał Zełenski na swoim koncie na Telegramie.

Ukraiński prezydent dodał, że armia wyzwoliła już siedem miejscowości i oczyściły dziewięć kolejnych z rosyjskich okupantów.

"Każda grupa okupantów, która spróbuje się tu przedostać, zostanie zniszczona przez naszych ludzi. Straty rosyjskie tylko od początku naszej operacji kontrofensywnej, tylko w rejonie Pokrowska, tylko w tych tygodniach – ponad dwa i pół tysiąca, z czego ponad 1300 zginęło” – dodał Zełenski.

Sytuacja na froncie

Wcześniej prezydent Zełenski poinformował, że Siły Obronne Ukrainy udaremniły dwie rosyjskie ofensywy. Jednocześnie zaznaczył, że Rosjanie przygotowują obecnie następne operacje tej jesieni.

Z kolei analitycy DeepState informowali wcześniej o rosyjskich postępach w Kupjansku i pobliskich miastach. Rosyjscy żołnierze posuwali się również we wschodniej części obwodu zaporoskiego, zauważają eksperci.

W piątek wieczorem 12 września prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że operacja Putina na obszarze ukraińskich Sum została całkowicie udaremniona, a Rosjanie utracili zdolność do prowadzenia dalszych działań zaczepnych. Choć walki wciąż toczą się w rejonach przygranicznych, ukraińskie dowództwo twierdzi, że Rosjanie ponieśli tak duże straty, iż nie są już zdolni do dalszych działań ofensywnych w tym kierunku.

Jednocześnie prezydent Ukrainy ostrzegł, że Kreml przerzuca część sił na inne odcinki frontu – m.in. zaporoski, pokrowski i nowopawłowski – gdzie spodziewane są kolejne uderzenia.

