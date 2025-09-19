Niepokojące wyniku sondażu. Drastyczny spadek zaufania do polskich sądów

W ciągu roku poziom zaufania spadł o 6 punktów procentowych, a odsetek osób zdecydowanie nieufających wzrósł aż o 10 punktów, wynika z badania przeprowadzonego przez gazetę.

"Czerwona kartka" dla polskiego wymiaru sprawiedliwości

Obecnie sądom ufa 36,1 proc. badanych, przy czym zdecydowane zaufanie deklaruje jedynie 2,3 proc. – to rekordowo niski wynik. – Niestety sytuacja, w której blisko 60 proc. społeczeństwa nie ma zaufania do sądów, jest konsekwencją działań polityków – przede wszystkim niszczenia autorytetów sędziów i władzy sądowniczej – ocenia Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Podobne problemy dotyczą innych instytucji. Trybunałowi Konstytucyjnemu ufa zaledwie 30,3 proc. respondentów, a prokuraturze – 37,4 proc. – To jest czerwona kartka, którą wszyscy powinniśmy wziąć do siebie – zarówno sędziowie, jak i politycy. Trudno oczekiwać zaufania, gdy obywatele widzą chaos i spory wokół wymiaru sprawiedliwości – mówi sędzia Krystian Markiewicz.

Sytuację poprawią porządki Żurka?

Katastrofalny wynik określający zaufanie Polaków do sądów być może poprawią działania ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który chce definitywnie zakończyć sprawę tzw. neosędziów. W czwartek przedstawił nowe narzędzia, które mają mu to umożliwić. W trakcie konferencji prasowej przedstawił nowe inicjatywy mające uderzyć w "neosędziów". Pierwszym z nich ma być specjalny zespół prokuratorski, który ma analizować ich działania.

– Powołałem zespół podlegający bezpośrednio prokuratorowi generalnemu. Składa się z czterech prokuratorów, nazwisk nie będę w tym momencie ujawniał, bo one nie są istotne. Roboczo nazywamy go Zespołem do Spraw Działań Neosędziów w Sądzie Najwyższym, a także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ten zespół już jest uruchomiony. Dzisiaj było pierwsze robocze spotkanie – przekazał minister sprawiedliwości. Żurek zapowiedział, że wobec "neosędziów" będą także kierowane pozwy regresowe.

