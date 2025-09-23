Siedem zarzutów wobec Grzegorza Brauna.W tle świece chanukowe i starcie z Szumowskim

Poseł Konfederacji Korony Polskiej odpowie za siedem czynów opisanych w akcie oskarżenia skierowanym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Najpoważniejsze zarzuty dotyczą wydarzeń z grudnia 2023 roku. Podczas uroczystości religijnej w Sejmie Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe. Prokuratura oceniła to jako znieważenie i przeszkadzanie w kulcie religijnym.

Obraza uczuć religijnych, naruszenie nietykalności cielesnej

– Czyn ten polegał na zgaszeniu przy użyciu gaśnicy zapalonych świec w świeczniku Chanuki, czym obraził uczucia religijne wyznawców judaizmu – podkreślono w komunikacie śledczych, odnoszącym się do wydarzeń sprzed niemal dwóch lat. Podczas zajścia doszło także do naruszenia nietykalności cielesnej jednej z osób. Jak przekazała prokuratura, "uczestnik zdarzenia, chcąc interweniować na rzecz ochrony porządku publicznego, doznał lekkiego uszczerbku na zdrowiu w związku ze skierowaniem strumienia gaśnicy".

Akt oskarżenia obejmuje również zdarzenia z maja 2023 roku w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Wtedy Braun miał zablokować wykład prof. Jana Grabowskiego na temat Holokaustu i uszkodzić mienie instytutu. W styczniu tego samego roku poseł Konfederacji wyniósł z krakowskiego sądu choinkę ustawioną przez sędziów i wyrzucił ją do kosza.

Siedem zarzutów i groźba więzienia

Kolejne zarzuty dotyczą wydarzeń z 2022 roku w Narodowym Instytucie Kardiologii. W czasie pandemii Braun wszedł tam z grupą osób bez maseczek, a następnie wtargnął na spotkanie dyrekcji. Według prokuratury zaatakował ówczesnego dyrektora instytutu, byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. "Oskarżony naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego, stosując przemoc fizyczną w postaci szarpania go za ramię i odzież. Zmuszał dyrektora do pozostania na miejscu zdarzenia poprzez blokowanie przejścia" – wskazano w akcie oskarżenia.

Łącznie prokuratura postawiła Braunowi siedem zarzutów – od znieważenia i przeszkadzania w kulcie religijnym, przez uszkodzenie mienia, po naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego.

