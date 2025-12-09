Fatalny sondaż dla Tuska. Po dwóch latach rządów takie wyniki

Z najnowszego sondażu UCE Research na zlecenie Onetu wynika, że tylko 11,26 proc. Polaków ocenia pracę Donalda Tuska bardzo dobrze. Opcję "raczej dobrze" wybrało niemal dwa razy więcej respondentów – 21,84 proc. Łącznie 33,1 proc. uczestników badania pozytywnie ocenia premiera.

Natomiast 17,53 proc. badanych twierdzi, że Donald Tusk wykonuje swoją pracę "raczej źle", a 25,07 proc. respondentów twierdzi, że premier postępuje "bardzo źle". Negatywnych opinii jest łącznie 42,6 proc. 24,29 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii w tym temacie.

Najlepiej premiera oceniają osoby najstarsze oraz najzamożniejsze. Co ciekawe premier jest pozytywnie oceniany wyłącznie wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (75,7 proc. pozytywnych ocen) oraz Lewicy (58,5 proc.). Wśród zwolenników Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego dominują osoby niezdecydowane (kolejno 44,8 proc. oraz 40 proc.

Co ciekawe krytyków premiera jest więcej wśród wyborców Konfederacji (72 proc.) niż PiS (70 proc.) oraz Korony (66 proc.).

Partia Brauna z największym wzrostem poparcia

Z kolei według najnowszego badania przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, liderem na polskiej scenie politycznej pozostaje Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 32,38 proc., o 1,9 pkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu tej pracowni.

Drugie miejsce utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 26,7 proc. głosów, co oznacza minimalny wzrost o 0,3 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja (13,1 proc.), która traci 2,5 pkt proc., najwięcej spośród wszystkich formacji ujętych w badaniu.

Z kolei Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna notuje największy wzrost (o 2 pkt proc.) i cieszy się poparciem 8,4 proc. ankietowanych.

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, na którą chce głosować 7,1 proc. pytanych, o 0,8 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu.

Czytaj też:

"Wiadomość" od kanclerza Niemiec. Morawiecki parodiuje film TuskaCzytaj też:

"Dlaczego nie ma tam Polski?". Poseł PiS zwrócił się do Tuska