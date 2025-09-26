"Donald stawia na szefa MSZ". Wkrótce duże zmiany dla Sikorskiego

Wkrótce ma dojść do połączenia Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną i Inicjatywą Polską Barbary Nowackiej. Nowe ugrupowanie będzie funkcjonowało pod nazwą Koalicja Obywatelska. Konieczne jest dopełnienie wszystkich formalności, jednak –jak zapewnił informator Radia Zet z Platformy Obywatelskiej – nie potrwa to długo. Zwłaszcza, jak podkreślił, że zbliżają się wybory w partii. Celem jest to, aby w głosowaniach wzięli już udział nowi członkowie, wywodzący się z Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej. Wiadomo, że w skład nowej formacji nie wejdą Zieloni.

Tymczasem "Super Express" podaje, że Radosław Sikorski ma zacząć odgrywać większą rolę w partii. W związku z wyborami władz ugrupowania, zmienią się zastępcy i sekretarz generalny. Według doniesień gazety, szef MSZ ma być promowany przez Donalda Tuska na to drugie stanowisko.

– Ostatecznie o wszystkim zdecyduje Donald, na dzisiaj wydaje się, że stawia na szefa MSZ – powiedział ważny polityk PO w rozmowie z dziennikiem.

Według medialnych doniesień, drugim kandydatem na stanowisko sekretarza jest Jarosław Urbaniak. Obecnie funkcję tę pełni Marcin Kierwiński.

Przypomnijmy, że Koalicja Obywatelska została powołana w 2018 r. na potrzeby wyborów samorządowych. Pierwotnie była to koalicja wyborcza Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Później została poszerzona o Inicjatywę Polską oraz Zielonych.

Trzaskowski straci funkcję?

Zmiany w PO mają również dotknąć Rafała Trzaskowskiego. Jak wynika z ustaleń "Wprost", na kongresie partii funkcję wiceprzewodniczącego straci Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy odniósł się do medialnych doniesień podczas wydarzenia Campus Academy w Międzyzdrojach. – Nie rozumiem, skąd te rewelacje (...). Przypominam państwu, że dokonujemy konsolidacji i rozszerzenia Koalicji Obywatelskiej. Wspólnie będziemy podejmowali te decyzje – powiedział polityk, cytowany przez WP.

