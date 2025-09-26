"Niech odda mandat". Ostre słowa ministra o Petru

Poseł Polski 2050 Ryszard Petru stwierdził w czwartek na antenie Polsat News, że "koalicja w formule, w jakiej jest dzisiaj przegrywa wybory i to widać w sondażach".

– Jestem przekonany, że premierem będzie Radosław Sikorski. Nie chce tylko powiedzieć kiedy, to będzie decyzja Donalda Tuska, kiedy przekaże tę pałeczkę – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył Petru, "to naturalne, bo wyzwania są geopolityczne, militarne i dyplomatyczne i potrzebna jest nowa energia, zryw, również w gospodarce". Polityk stwierdził, że zmiana na stanowisku premiera dokonywana w "sposób pokojowy, na zasadzie sztafety" byłaby korzystna dla państwa.

W ramach ostatniej rekonstrukcji rządu, do której doszło pod koniec lipca, Radosław Sikorski awansował na funkcję wicepremiera. Zgodnie z ostatnim sondażem CBOS, szef MSZ jest na trzecim miejscu rankingu zaufania do polityków. Zaufanie do niego deklaruje 43 proc. badanych. Nie ufa mu 35 proc. Obojętność wyraziło 11 proc. ankietowanych. Z kolei premier Donald Tusk cieszy się zaufaniem 35 proc. badanych. Szefowi rządu nie ufa 54 proc. ankietowanych.

Kulasek: Niech Petru wróci do biznesu

Do słów Ryszarda Petru odniósł się minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Jego zdaniem, Petru powinien zrezygnować z mandatu, jeśli nie zadowala go obecny układ sił w koalicji rządzącej.

– Jak uważa, że jest już po koalicji, niech odda mandat. Niech wróci do biznesu albo ostatnio się lubował w tym, żeby siedzieć w markecie na kasie. Ma co robić – powiedział szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

W ten sposób polityk Nowej Lewicy nawiązał do inicjatywy posła Polski 2050, który w ostatnią Wigilię wykonywał obowiązki kasjera w jednym z supermarketów.

– Uważam, że koalicja wygra. Zagrożeniem jest wspólna koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, jeszcze pod panowaniem obecnego prezydenta, to naprawdę mogą się wydarzyć cuda i przed tym trzeba przestrzegać Polaków – zaznaczył Kulasek.

