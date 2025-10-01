Poszukiwania szczątków żołnierzy UPA na Podkarpaciu. IPN wydał oświadczenie
Poszukiwania szczątków żołnierzy UPA na Podkarpaciu. IPN wydał oświadczenie

Dodano: 
Instytut Pamięci Narodowej
Instytut Pamięci Narodowej Źródło: IPN
We wsi Jureczkowa na Podkarpaciu pracownicy ukraińskiego IPN rozpoczęli poszukiwania szczątków żołnierzy UPA. W środę oświadczenie wydał polski IPN, który tłumaczy szczegóły sprawy.

We wtorek poinformowano, że pracownicy ukraińskiego IPN rozpoczęli we wsi Jureczkowa (woj. podkarpackie) prace poszukiwawcze szczątków żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Zdaniem ukraińskiego IPN w leśnej mogile mogą się znajdować szczątki 20 osób.

Prace rozpoczęły się we wtorek rano. Na miejscu miało być kilkoro przedstawicieli ukraińskiego IPN oraz pracownicy polskiego IPN.

W ubiegłym tygodniu dyrektor ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Ołeksandr Ałfiorow informował w komunikacie, że zbiorowa mogiła w miejscowości Jureczkowo to prawdopodobnie miejsce pochówku żołnierzy UPA, którzy stawiali opór przymusowemu wywożeniu Ukraińców z tych terenów.

"Polski Instytut Pamięci Narodowej (IPN) w czerwcu tego roku wydał wstępną zgodę na przeprowadzenie przez stronę ukraińską prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych w miejscowości Jureczkowa. Decyzję potwierdził ówczesny rzecznik IPN dr Rafał Leśkiewicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Prace będą finansowane przez Ukrainę i dotyczyć będą poszukiwań grobów członków UPA" – informowała we wtorek PAP.

Oświadczenie IPN ws. poszukiwań we wsi Jureczkowa

W środę oświadczenie w tej sprawie wydał IPN. Komunikat podpisany jest przez rzecznika Rafała Kościańskiego.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi okoliczności uruchomienia prac poszukiwawczych w miejscowości Jureczkowa przez przedstawicieli instytucji ukraińskich Instytut Pamięci Narodowej informuje, że proces uzgodnień ze stroną ukraińską nadzorował ze strony Instytutu dr hab. Karol Polejowski – zastępca prezesa Instytutu" – czytamy.

W oświadczeniu dodano, że "prace te były zgodne z ustaleniami polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. dialogu historycznego". "O jego etapach było informowane min. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego" – dodano.

W oświadczeniu podkreślono, że "(ówczesny) prezes IPN dr Karol Nawrocki przebywał w tym okresie na urlopie wypoczynkowym, w związku z trwającą kampanią wyborczą na urząd prezydenta RP, a po wygranych 1 czerwca wyborach, jako prezydent elekt, przygotowywał się do objęcia urzędu".

"Prace prowadzone przez stronę ukraińską w Jureczkowej mają charakter poszukiwawczy i polegają na weryfikacji, czy w wytypowanym miejscu znajdują się szczątki poszukiwanych osób" – czytamy.

W oświadczeniu podkreślono, że "nie jest to ekshumacja z grobu wojennego, do której niezbędna jest decyzja administracyjna prezesa IPN zezwalająca na jej przeprowadzenie".

"Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej obecni są na miejscu prowadzonych prac i gwarantują, że wszystkie działania podejmowane przez stronę ukraińską będą realizowane zgodnie z polskim prawem" – wskazał IPN.

Prezydent Nawrocki odniósł się do sprawy

Sam Karol Nawrocki do poszukiwań w Jureczkowej odniósł się we wtorek rano w Radiu Zet. – Nie przypominam sobie takiej mojej decyzji – stwierdził. Prezydent dodał, że nie wie także, w jakim celu odbywają się te ekshumacje.

– Nie wiem, z czym to się wiąże, musiałbym poznać istotę tej sprawy, ale rozumiem, że jeśli Ukraina chce zabrać żołnierzy UPA i z honorami pochować (…), to nie jest dobry sygnał dla Polski. Moje podejście do ekshumacji i pochówku niezależnie od tego, kogo ekshumujemy i chowamy, jest pozytywne, bowiem to w rękach Pana Boga jest rozstrzyganie naszego ziemskiego losu – dodał.

Opracowała: Lidia Lemaniak
Źródło: DoRzeczy.pl / x.com/ipngovpl
