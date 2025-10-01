"Nie żałuję odejścia z PO". Posłanka o swoich planach

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w sobotę po posiedzeniu Rady Krajowej Polski 2050, że nie zamierza ubiegać się o funkcję wicepremiera w rządzie Donalda Tuska oraz, że nie zamierza startować w styczniowych wyborach na przewodniczącego partii.

Z kolei w poniedziałek szef Polski 2050 przekazał, że w piątek złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Mucha wystartuje na przewodniczącą? Enigmatyczna odpowiedź

Do sytuacji w Polsce 2050 odniosła się w środę na antenie TVN24 wiceprzewodnicząca tego ugrupowania, Joanna Mucha. Zapytana o to, czy zamierza startować na szefową partii, zaznaczyła: "Jest jeszcze za wcześnie, żeby odpowiedzieć na to pytanie".

– Wydaje mi się, żeby odpowiedzieć na to pytanie w sposób odpowiedzialny potrzeba jeszcze na to czasu. Ja jestem po zarządzaniu, wiem, co to znaczy zarządzać skomplikowaną strukturą. Wiem, że to wymaga bardzo wielu, bardzo różnych zasobów. Dopóki nie zgromadzę tych zasobów, dopóki nie będę pewna, że je mam, że jestem w stanie ich użyć po to, żeby z Polski 2050 na tym drugim okrążeniu zrobić tę partię, którą chcieliśmy na początku zrobić, żeby ona była jeszcze fajniejsza niż ten początkowy projekt – tłumaczyła Mucha.

Parlamentarzystka została zapytana, czy Polska 2050 przetrwa. – To jest źle postawione pytanie. To jest absolutnie tycia ambicja, żeby przetrwać. Naszą ambicją jest, żeby wrócić do tego miejsca, gdzie startowaliśmy, gdzie mieliśmy nawet około 20 proc. poparcia. To jest moja ambicja, to jest ambicja mojego środowiska – odpowiedziała była wiceminister edukacji.

Rezygnacja Hołowni. Posłanka Polski 2050 ujawnia kulisy

Joanna Mucha odniosła się również bezpośrednio do rezygnacji Szymona Hołowni ze sprawowanej funkcji.

– Szymon Hołownia od początku nam mówił, od początku kiedy przyszłam do Polski 2050, że on jest osobą, która zakłada partię, zakłada organizację, a potem oddaje je, żeby ktoś je prowadził dalej. Od samego początku uprzedzał nas, że taki może być scenariusz. Myślę, że ci którzy najbliżej z Szymonem współpracowali spodziewali się, że będzie taki moment, w którym przyjdzie następca i następca poprowadzi partię na tym drugim okręgu – powiedziała wiceprzewodnicząca Polski 2050.

Padły również gorzkie słowa pod adresem poprzedniego ugrupowania parlamentarzystki. – Nigdy nie żałowałam odejścia z Platformy i nadal nie żałuję – zaznaczyła Mucha.

