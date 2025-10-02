Trump przekona Putina? Polacy nie mają złudzeń

Instytut Badań Społecznych i Rynkowych przeprowadził badanie dla Radia ZET, w którym sprawdził, jak Polacy oceniają szanse zakończenia działań wojennych na Ukrainie pod wpływem perswazji amerykańskiego prezydenta. W sondażu padło pytanie: "Czy Pana / Pani zdaniem Donald Trump przekona Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie?".

Zaledwie 22,6 proc. respondentów uważa, że Trump jest w stanie doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie poprzez wpłynięcie na Putina w tej sprawie. Natomiast aż 67,7 proc. badanych uważa, że ta sztuka nie uda się przywódcy USA.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało tylko 0,9 proc. badanych, "raczej tak" – 21,7 proc., "raczej nie" – 39 proc., "zdecydowanie nie" – 28,7 proc., natomiast "nie wiem/nie mam zdania" – 9,7 proc.

Takiej odpowiedzi udzielili wyborcy poszczególnych partii

Ciekawie przedstawiają się wyniki w kontekście deklarowanych przez respondentów sympatii politycznych.

"Największy odsetek negatywnych odpowiedzi udzielili wyborcy Koalicji Obywatelskiej (93 proc. na 'nie', 3 proc. na 'tak'), Nowej Lewicy (90 proc. na „nie”, 10 proc. na „tak”) i Trzeciej Drogi, czyli Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego (75 proc. na 'nie', 17 proc. na 'tak')" – podaje Radio Zet.

Co ciekawe, sceptyczne stanowisko wobec skuteczności działań Donalda Trumpa w sprawie zawarcia pokoju na Ukrainie przedstawia również elektorat Prawa i Sprawiedliwości. 34 proc. wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego uważa, że prezydent USA przekona Władimira Putina do zakończenia wojny. Natomiast aż 59 proc. badanych jest przeciwnego zdania.

Zupełnie inaczej przedstawiają się w wyniki w przypadku sympatyków Konfederacji. W przekonanie Putina przez Trumpa do zakończenia wojny wierzy aż 44 proc. wyborców tego ugrupowania, a jedynie 21 proc. uważa ten wariant za niemożliwy do zrealizowana. Pozostały odsetek stanowiły natomiast osoby niezdecydowane.

