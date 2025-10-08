"Fajnie, nie?". Tusk chwali się sukcesem "patriotycznego i kompetentnego rządu"

Premier Donald Tusk we wpisie na platformie X pochwalił się, że "wystarczył rok pracy patriotycznego i kompetentnego rządu, żeby po raz pierwszy więcej Polaków wyjechało z Niemiec do Polski, niż z Polski do Niemiec". "Fajnie, nie?" – dodał.

twitter

Polacy wracają z emigracji. Ale nie masowo

"Münchner Merkur" pod koniec września napisał, że po raz pierwszy w tym stuleciu Niemcy odnotowały większy odpływ polskich obywateli niż napływ. Gazeta w artykule oceniła, że wyjazd polskich imigrantów może pogłębiać niedobory kadrowe w budownictwie, transporcie czy opiece zdrowotnej.

Portal money.pl, który opisał sprawę, podkreślił jednak, że "na razie powroty z emigracji nie są zjawiskiem masowym". Jak dodano, "niewiele wskazuje na to, aby miało się to zmienić".

Z danych niemieckiego urzędu statystycznego wynika, że w 2024 roku do Niemiec przyjechało 76,3 tys. Polaków, czyli niemal 12,1 tys. mniej niż wyjechało. "Saldo tych migracji było ujemne po raz pierwszy od co najmniej 25 lat. Dotychczas tylko raz – w 2008 roku – było bliskie zera" – czytamy.

Zmiany te w znacznej mierze wynikają z tego, że maleje liczba Polaków, którzy do Niemiec wyjeżdżają. W ubiegłym roku ich liczba spadła o 21,6 tys., czyli najbardziej od 2020 roku, kiedy to panowała pandemia COVID. Z kolei liczba obywateli Polski, którzy opuścili Niemcy, wzrosła, ale zaledwie o 3,3 tys. Została więc na niskim w ujęciu historycznym poziomie.

"Przykładowo – w 2016 roku z Niemiec wyjechało niemal 134 tys. Polaków, o połowę więcej niż w ubiegłym roku – a nikt wtedy nie mówił o fali powrotów" – podkreśla portal money.pl.

Czytaj też:

Bezrobocie w Polsce rośnie. Fatalne informacje z rynku pracyCzytaj też:

Miliony bezrobotnych w Niemczech. Merz: Trzeba ciąć zasiłki