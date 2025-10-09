Giertych: Jesteśmy na pełnej ścieżce, żeby wygrać następne wybory

– Jestem spokojny o wynik następnych wyborów. Uważam, że przez najbliższe sześć lat panowie z PiS-u nie wrócą do władzy. Sądzę, że sukcesy gospodarcze i międzynarodowe ekipy Donalda Tuska są oczywiste dla każdego – oświadczył Roman Giertych, który był gościem Doroty Wysockiej-Schnepf w TVP Info.

– PiS próbuje wydrzeć przeświadczenie, że wszystkie rozliczenia skończą się za dwa lata. Krzyczą, kogo wsadzą do więzienia. Koledzy z PiS-u, indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścięli. Nie mów "hop", póki nie przeskoczysz. Wydaje mi się, że jesteśmy na pełnej ścieżce – patrząc na sytuację polityczną, na lekkie słabnięcie Konfederacji – żeby wygrać następne wybory parlamentarne – stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej. – Jestem przekonany, że wybory wygramy – dodał.

Platforma Obywatelska "czeka na porażkę"?

Tymczasem według doniesień "Wprost", działacze Platformy Obywatelskiej "czekają na porażkę wyborczą w 2027 roku". "Atmosfera panuje tam taka, jak przed wyborami w 2015 roku, kiedy to PO oddała władzę" – czytamy. Jeden z rozmówców tygodnika związany z koalicją rządzącą stwierdził, że Platforma Obywatelska "jest partią, której rozkład Donald zaakceptował wiele lat temu". – Jeszcze przed klęską 2015 roku. Już wtedy ludzie troszczyli się wyłącznie o swoje sprawy, bo Tusk i tak ich nie słuchał. Ten mechanizm pogłębił się w czasach, gdy partia była w opozycji, choć nigdy nie znalazła się w takiej kiepskiej sytuacji, jak PiS. PO zawsze miała przynajmniej władzę w samorządach wielkich miast, a PiS jak traciło rząd, to traciło wszystko – mówił.

Zaznaczył, że powrót Donalda Tuska do Polski powstrzymał rozkład partii. – Donald powiedział: »macie się wziąć do pracy«. Ale ponieważ nadal jest otoczony kamarylą, a reszta działaczy nie ma na nic wpływu, to znowu każdy wrócił do dbania wyłącznie o własny interes – powiedział informator "Wprost".

Fatalne oceny rządu Tuska

Zgodnie z wrześniowym badaniem CBOS, 29 proc. ankietowanych popiera rząd Donalda Tuska, a 46 proc. go nie popiera. To pierwszy raz, gdy mamy do czynienia ze spadkiem poziomu poparcia dla rządu poniżej 30 proc.

32 proc. respondentów jest zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Przeciwnego zdania jest 55 proc. badanych, a 12 proc. nie ma zdania na ten temat.

