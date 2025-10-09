Wiceszef SEDE: Pojawiają się pomysły niebezpieczne dla Polski

Na swoim kanale YouTube Ryszard Czarnecki gościł europosła PiS Michała Dworczyka. Dworczyk jest teraz na stanowisku wiceprzewodniczącego komisji obrony i bezpieczeństwa (SEDE) w unijnym parlamencie.

Politycy rozmawiali m.in. na temat problematyki militarnej, która choć nie leży w kompetencjach Unii Europejskiej, po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku, stała się w PE bardzo popularna. Bruksela zaczęła podejmować w tym zakresie własne projekty.

Dworczyk o komisji obrony w PE

– Trwa dyskusja ekspertów, z których część w moim przekonaniu słusznie zwraca uwagę, że jest to materia pozatraktatowa. KE i PE próbują wkraczać w kompetencje państw narodowych. Ktoś może powiedzieć, że to dobrze, ale to są tak ważne sprawy, że powinny się nimi zajmować bezpośrednio państwa członkowskie, a na pewno nie Komisja – powiedział Dworczyk, przypominając, że po rozpoczęciu wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku, to nie Komisja Europejska, ale Polska mobilizowała resztę krajów, by pomóc Ukrainie.

– W związku z tym tu pojawiają się również pomysły niebezpieczne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Nie możemy dać odebrać sobie jako Polska, jako kraje członkowskie, kompetencji w zakresie wojska, bezpieczeństwa i obrony – podkreślił.

Jest szansa na łatwiejsze inwestycje w zbrojenia

Dworczyk zaznaczył, że pojawiają się także pomysły ciekawe. Jako przykład podał projekt zmierzający do uprawnieninia procesu inwestycyjnego w zbrojenia. Chodzi o znaczne zredukowanie biurokratycznych barier do budowy fabryk sprzętu, w tym broni i amunicji. – Jeżeli te przepisy wejdą w życie wydawanie pozwoleń skrócone zostanie do trzech miesięcy – powiedział. Jak dodał, obecnie zdarza się, że uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń trwa nawet trzy lata.

Czytaj też:

Unia nie da Polsce, tylko pożyczy w ramach SAFE. Stąd tym bardziej pytania o wydatkowanieCzytaj też:

Lisicki: Kluczem do silnych armii w Europie jest przywrócenie tego, w co UE uderza