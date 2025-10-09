"Niczym Fidel Castro". Poseł PiS ostro o ministrze Żurku
Opinie

"Niczym Fidel Castro". Poseł PiS ostro o ministrze Żurku

Dodano: 
Były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik (Suwerenna Polska)
Były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik (Suwerenna Polska) Źródło: PAP / Piotr Nowak
Poseł PiS Michał Wójcik ostro skomentował czwartkową konferencję ministra sprawiedliwości, poświęconą projektowi ustawy o tzw. neosędziach.

Michał Wójcik na antenie Polsat News porównał wystąpienie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka do długich przemówień kubańskiego przywódcy.

Projekt ustawy nie wnosi nic konstruktywnego

– Nie widzę niczego dobrego, pozytywnego. Konferencja trwała dwie godziny, minister Żurek niczym Fidel Castro miał przemówienia do narodu – powiedział poseł PiS. Polityk uznał, że projekt ustawy nie wnosi nic konstruktywnego, a jedynie utrwala podziały w środowisku sędziowskim. – Nie ma neosędziego, paleosedziego. Sędzia jest sędzią – kropka. To prerogatywa prezydenta – stwierdził Wójcik.

Odnosząc się do słów Jarosława Kaczyńskiego, który ocenił, że Żurek "skończy w więzieniu", Wójcik dodał: – Ciężko pracuje na to, żeby się tam znaleźć. Minister, który próbuje zmieniać ustawę rozporządzeniem, łamie prawo w sposób oczywisty.

Sąd Najwyższy: Żurek działa niekonstytucyjnie

Tymczasem Kolegium Sądu Najwyższego przyjęło dwie uchwały, w których wyraziło "zdecydowany sprzeciw" wobec działań ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka. Sędziowie potępili pisma kierowane do członków SN, wzywające ich do zaprzestania orzekania, uznając je za próbę zastraszenia i ingerencji w niezawisłość sądów.

W uchwale Kolegium napisano, że "żadne działania władzy politycznej nie mogą podważać legitymacji sędziów do sprawowania wymiaru sprawiedliwości wynikającej z Konstytucji RP". Dodano, że groźby wszczynania postępowań karnych wobec sędziów są "działaniami niekonstytucyjnymi i antypaństwowymi". Pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska zawiadomiła prokuraturę o możliwości popełnienia przez ministra przestępstwa. Kolegium wezwało Żurka do zaprzestania "bezprawnych działań wobec sędziów Sądu Najwyższego", które – jak podkreślono – naruszają ich niezawisłość, nieusuwalność i godność urzędu.

Źródło: Polsat News
