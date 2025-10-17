Sondaż: Polska powinna wydać podejrzanego o wysadzenie Nord Stream?

Obywatel Ukrainy był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania (ENA) wydanym przez Niemcy. Polski sąd decyduje jedynie w procedurze ekstradycyjnej, a nie przesądza o ewentualnej winie.

Jak wynika z sondażu IBRiS, prawie połowa badanych Polaków uważa, że podejrzany nie powinien zostać wydany Niemcom. Na pytanie: "Czy Polska powinna wydać niemieckim służbom Wołodymyra Z. podejrzewanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream?" 49,2 proc. badanych udzieliło odpowiedzi przeczącej. Za wydaniem Ukraińca opowiedziało się 28 proc. respondentów. 22,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Ukrainiec w polskim więzieniu

"46-letni Wołodymyr Ż. czeka na ekstradycję w polskim areszcie. Niemiecka prokuratura zarzuca mu udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream we wrześniu 2022 r. wraz z grupą sześciu innych profesjonalnych nurków z Kijowa" – informowała niedawno "Rzeczpospolita".

Wołodymyr Ż. został kilka dni temu przesłuchany przez polskiego prokuratora w charakterze świadka. Cytowany w artykule rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak powiedział, że treści tych zeznań nie może ujawnić.

Dziennik pisze, że do domu w Pruszkowie, gdzie mieszka ukraiński nurek, weszli w czwartek funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

"Celem było ujawnienie dowodów. Jakich i na co? Nie wiadomo. Rok temu dom już przeszukali niemieccy śledczy – wtedy znaleziono profesjonalny sprzęt do nurkowania, a także drugi ukraiński paszport. To jeden z powodów aresztowania Ukraińca. To tzw. paszport wewnętrzny, ale pozwoliłby Ż. wyjechać do Ukrainy" – czytamy w tekście.

"Rz" zaznacza, że Ukrainiec mieszka w Polsce z rodziną od trzech i pół roku. Prowadzi spółkę zakładającą wentylację. Jego obrońca mec. Tymoteusz Paprocki nie odpowiedział na pytanie redakcji, kim Ż. był wcześniej.

