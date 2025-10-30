Nie było i nie ma tematu redukcji sił USA w Polsce. Jest inna kwestia

Goszczący rano w Polsat News wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski został zapytany m.in. o przegrupowanie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w naszym regionie Europy. Punktem wyjścia do rozmowy były informacje, które pojawiły się w środę. Otóż ministerstwo obrony Rumunii przekazało, że Waszyngton poinformował o zamiarze ograniczenia liczebności swoich żołnierzy w Europie Środkowo-Wschodniej. MON szybko wyjaśnił, że sprawa nie dotyczy Polski.

Zalewski: Rozmawiamy o zwiększeniu amerykańskich zdolności bojowych w naszym kraju

Jak potwierdził Zalewski, zmiany dotyczące wycofywania żołnierzy USA z Europy Wschodniej nie obejmą Polski. Proces ten ma miejsce w Rumunii, Słowacji, Bułgarii i na Węgrzech, jednak – jak podkreślił Zalewski – nie dotyczy naszego kraju. – My rozmawiamy z Amerykanami nie o ograniczeniu zdolności amerykańskich bojowych w Polsce, tylko o ich zwiększeniu. Rozmawiamy o odwrotnym procesie – zaznaczył wiceminister.

Przypomniał także, że minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał niedawno z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem.– Ja mam stały kontakt z liderami w Pentagonie i potwierdzam: rozmawiamy o zwiększeniu obecności amerykańskiej. Nie mogę powiedzieć o szczegółach – podkreślił.

Przypomniał jednocześnie, że obecność około 10 tysięcy żołnierzy USA w Polsce stanowi bardzo "wyraźny sygnał" bezpieczeństwa.– Jesteśmy w stałym procesie negocjacyjnym, w momencie kiedy będą terminy, o nich poinformuję. Natomiast powtarzam: nie rozmawiamy o tym, aby ograniczyć te zdolności amerykańskie, rozmawiamy o tym, żeby je zwiększyć – podsumował Paweł Zalewski.

Nie było żadnych planów wyjścia wojsk USA z Polski

Na początku września, gdy w Białym Domu z wizytą był prezydent Karol Nawrocki, Donald Trump zapewnił, że stacjonujące nad Wisłą amerykańskie wojska zostaną, a ewentualnie, jeśli zajdzie taka potrzeba, ich liczba może się zwiększyć.

– Nie, może czegoś nie wiem, ale nawet więcej wam wyślemy. Chcemy mieć większą obecność. Pozostaniemy w Polsce. Jesteśmy bardzo związani z Polską – powiedział prezydent USA. – Nigdy nie myśleliśmy o wycofaniu wojsk z Polski, nigdy byśmy tego nie zrobili. Myśleliśmy o wycofaniu [wojsk] z innych krajów, ale pomożemy Polsce się obronić – dodał Donald Trump.

Trump mówił kilka razy, że nie było planów wyprowadzenia wojsk amerykańskich z Polski.

