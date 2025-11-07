Poważne oskarżenie wobec Ziobry. Polityk KO bez ogródek

W piątek Sejm zdecyduje ws. immunitetu posła PiS. Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała w czwartek uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości.

Pod koniec października prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. W czwartek komisja regulaminowa poparła ten wniosek, otwierając drogę do głosowania w tej sprawie przez posłów.

Brejza: Oni działali w zorganizowanej grupie przestępczej

Zdaniem europosła KO Krzysztofa Brejzy sprawa Zbigniewa Ziobry ma charakter kryminalny, a nie polityczny. Jak zaznaczył na antenie RMF24, "gdyby minister Ziobro miał rację, to stanąłby w prawdzie przed komisją".

– Widzieliśmy w ostatnich tygodniach próby paraliżowania postępowania, ataki na prokuraturę. Taką decyzję podjęła prokuratura, z takim wnioskiem wystąpiła. Ja jestem zwolennikiem szanowania majestatu Rzeczpospolitej, ale ludzie Ziobry państwa nie szanują. To wszystko wskazuje na to, że prokuratura ma rację. Działali w zorganizowanej grupie przestępczej – powiedział Brejza. – Informacje medialne świadczą o tym, że rozkradano pieniądze na pomoc ofiarom. Przeznaczano je na lewe fundacje, fikcyjne usługi. (...) Zamiast pomagać ofiarom przestępstw, marnotrawili pieniądze i to trzeba rozliczyć i wyświetlić – dodał.

Zapytany o to, czy czuje satysfakcję, odpowiedział: "Czuję satysfakcję z tego, że Polska odzyskała praworządność i państwo polskie działa w oparciu o instytucje prawa".

Europoseł KO: Ziobro ucieka do najbardziej skorumpowanego premiera w UE

Krzysztof Brejza skomentował również wizytę Zbigniewa Ziobry w Budapeszcie.

– On ucieka na Węgry do najbardziej skorumpowanego premiera w UE, czyli do prorosyjskiego Orbana, gdzie oligarchia rozkrada państwo i nie ma wolnych sądów – stwierdził europoseł Koalicji Obywatelskiej.

– Powinien ponieść odpowiedzialność i to jest wniosek prokuratury. (...) Teraz pluje na Polskę w reżimie prorosyjskim Orbana i sam sobie wystawia świadectwo – dodał.

