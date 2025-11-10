Premier Tusk: To jest dzisiaj nasza niepodległość

We wtorek w całej Polsce odbędą się uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Główne obchody państwowe z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego zaplanowano w południe na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Tam odbędzie się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Wcześniej, o godz. 10:30 w Pałacu Prezydenckim głowa państwa wręczy odznaczenia państwowe.

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone każdego roku w dniu 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Święto to znieśli komuniści w roku 1945, kiedy przejęli władzę w Polsce. Narodowe Święto Niepodległości powróciło do kalendarza świąt w 1989 r. Od tamtej pory jest to dzień wolny od pracy.

Co dzisiaj oznacza niepodległość? Wpis Tuska

"Polska demokratyczna i praworządna, silna swoją gospodarką i armią, zakorzeniona w Europie i zachodniej cywilizacji, solidarna z Ukrainą w jej walce z rosyjską agresją, Polska dumna i bezpieczna – to jest dzisiaj nasza niepodległość" – napisał w poniedziałek na swoim profilu na platformie X premier Donald Tusk.

Marsz Niepodległości w Warszawie

11 listopada, jak co roku, ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości, największa patriotyczna manifestacja w Europie. Jego uczestnicy zgromadzą się o godz. 14:00 na rondzie Romana Dmowskiego, po czym przejdą alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu PGE Narodowego. Tam zaplanowano okolicznościowe przemówienia oraz koncerty. Tegoroczne hasło to: "Jeden naród, silna Polska".

Udział w wydarzeniu zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. – Marsz Niepodległości to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada. Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz świętować swoją jedność i miłość do ojczyzny ponad wszelkimi podziałami – mówił na nagraniu opublikowanym w sobotę w mediach społecznościowych.

