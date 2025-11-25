Nagły zwrot ws. umowy z Mercosurem. Von der Leyen poniosła porażkę

We wtorek w Parlamencie Europejskim miał być procedowany wniosek o przyspieszoną ścieżkę dla klauzul ochronnych, które mają się stać częścią kontrowersyjnej umowy z Mercosurem. Jeśli zostałby on przyjęty, wtedy same klauzule miały być głosowane w czwartek. Ostatecznie wniosek został wycofany przez jego autorów, frakcję EPL, do której należą Koalicja Obywatelska i PSL. Eurodeputowani ugięli się pod ogniem krytyki, jaka spadła na nich po próbach przyspieszenia procedowania umowy.

Już w ubiegłym tygodniu oburzenie eurodeputowanych wywołało odrzucenie na konferencji przewodniczących frakcji Parlamentu Europejskiego wniosku 145 eurodeputowanych o skierowanie umowy Mercosur do TSUE. Pretekstem był fakt, że umowa nie jest jeszcze przyjęta przez kraje unijne. Zrobiono to anonimowym mailem.

– Nie ma zgody na siłowe rozwiązania w sprawie umowy z krajami Mercosur. Widać wyraźnie, że większość ma uzasadnione obawy wobec tej umowy. I nie zgadza się na brak debaty i dyskusji. Brak zgody na szybką ścieżkę oznacza, że wygraliśmy bitwę i szansę na poważne potraktowanie tak ważnej umowy – powiedział europoseł PSL Krzysztof Hetman.

Von der Leyen naciskała na szybkie procedowanie wniosku

Tak jak wspomniano, wniosek o szybką ścieżkę złożyła EPL, a konkretnie jej szef – Niemiec Manfred Weber. Ursula von der Leyen włączyła do tej rozgrywki EPL, do której należy szefowa PE Roberta Metsola i – jak wskazuje RMF –"przepycha kolanem" w europarlamencie to porozumienie.Jeden z informatorów RMF FM przekazał, że Ursula von der Leyen dzwoniła w ubiegłym tygodniu do Metsoli, by ta zarówno zablokowała inicjatywę skierowania umowy do TSUE, jak i przyspieszyła procedowanie klauzul.

Na Ursulę von der Leyen ma naciskać przede wszystkim Francja, która zaakceptuje umowę z Mercosur, ale tylko wtedy, gdy będą w niej odpowiednie "bezpieczniki".

