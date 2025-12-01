NATO rozważa "uderzenie wyprzedzające". "Badamy bardziej agresywne podejście"

"Financial Times" poinformował, że NATO rozpatruje zmianę sposobu reagowania na rosyjskie działania cybernetyczne, sabotaże oraz naruszenia przestrzeni powietrznej. Gazeta przywołuje wypowiedź najwyższego rangą wojskowego sojuszu.

NATO rozważa "uderzenia wyprzedzające"

Admirał Giuseppe Cavo Dragone, szef Komitetu Wojskowego NATO, wyjaśnił, że sojusz analizuje obecne metody przeciwdziałania nasilającym się w Europie zagrożeniom hybrydowym. – Badamy wszystko. W cyberprzestrzeni jesteśmy raczej reaktywni. Rozważamy bardziej agresywne lub proaktywne podejście zamiast reaktywnego – powiedział w rozmowie z gazetą. Dodał również, że "uderzenie wyprzedzające" mogłoby zostać uznane za formę obrony, choć byłoby to odejście od dotychczasowej praktyki NATO.

Gazeta przypomina, że państwa członkowskie mierzą się z licznymi incydentami o charakterze hybrydowym — od cyberataków, przez podejrzenia o rosyjski sabotaż, po uszkodzenia infrastruktury podwodnej na Bałtyku.

Dragone zaznacza, że "sposób osiągnięcia odstraszania – poprzez odwet, poprzez uderzenie wyprzedzające – to coś, co musimy dogłębnie przeanalizować, ponieważ w przyszłości presja może być jeszcze większa".

Odstraszanie Rosji. "Bycie bardziej agresywnym może być opcją"

Wojskowy zaznacza, że każda ewentualna zmiana podejścia wymaga uwzględnienia aspektów prawnych oraz zakresu jurysdykcji poszczególnych państw. Wyjaśnił, że "bycie bardziej agresywnym w porównaniu z agresywnością naszego partnera mogłoby być opcją. Kwestie dotyczą ram prawnych i tego, kto to zrobi".

Jako przykład działań odstraszających admirał wskazał operację Baltic Sentry, w ramach której okręty, samoloty i drony NATO patrolują newralgiczną infrastrukturę na Morzu Bałtyckim. Podkreślił, że po serii incydentów z lat 2023–2024 wprowadzono stały monitoring i "od początku istnienia Baltic Sentry nic się nie wydarzyło. Oznacza to, że ten mechanizm odstraszający działa".

"Financial Times" zwraca uwagę na wątpliwości związane z fińskim postępowaniem wobec statku Eagle S, powiązanego z Rosją i podejrzewanego o uszkodzenie podmorskich kabli na wodach międzynarodowych.

Również minister spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen przyznała, że rozważane są bardziej zdecydowane działania w tym zakresie.

