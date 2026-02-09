Sikorski broni Czarzastego. "Marszałek Sejmu to w Polsce wiceprezydent"

– Mamy żywą dyskusję. Donald Trump łatwo się nie obraża. Wiceprezydentem jest ktoś, kto go krytykował, a przypominam, obecny burmistrz Nowego Jorku wręcz nazwał go faszystą, a mimo to został zaproszony do Białego Domu, więc wydaje mi się, że tutaj ta troskliwość o niekrytykowanie jest po stronie naszej opozycji nadmierna – tak szef MSZ Radosław Sikorski skomentował dyskusję wokół decyzji przekazanej przez ambasadora USA. Tom Rose ogłosił, że w związku z krytycznymi opiniami formułowanymi przez Włodzimierza Czarzastego na temat Donalda Trumpa, zrywa wszelkie kontakty z marszałkiem Sejmu.

Minister podkreślił wagę decyzji ambasadora Rose'a. – Myślę, że rolą każdego dyplomaty jest raczej poszerzanie sobie zakresu kontaktów z władzami kraju przyjmującego. U nas marszałek Sejmu to nie tylko władza zwierzchnia wobec rządu, ale to także wiceprezydent i wiemy, że to nie było teoretyczne. Jako były marszałek Sejmu będę szczególnie bronił godności marszałka Sejmu – powiedział w TVP Info.

Odnosząc się do swoich kontaktów z dyplomatą, Sikorski wskazał: – Kontaktujemy się dość często, jesteśmy w stałym kontakcie z władzami amerykańskimi. Widziałem się z sekretarzem Rubio dosłownie kilka dni temu. Pan ambasador przyjął naszą sugestię po rozmowie w MSZ, złożył kwiaty pod pomnikiem weteranów polskich misji zagranicznych. Mam nadzieję, że z tej sytuacji też wyciągnie wnioski.

Wielka afera wokół Czarzastego

Decyzję o zerwaniu kontaktów z marszałkiem Sejmu przekazał w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose.

"Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" — napisał na platformie X amerykański dyplomata.

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany. "Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla" – zaczął swój wpis na platformie X Włodzimierz Czarzasty.

Lider Lewicy zapewnił, że niezmiennie szanuje USA jako kluczowego partnera Polski, dlatego – podkreślił – z ubolewaniem przyjmuje deklarację ambasadora Toma Rose’a. "[...] ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" – podsumował.

