Morawiecki w FOX Business: Polska chce transferować technologie dronowe

"W programie 'Morning with Maria' w stacji FOX Business mówiłem o tym, jak ważna jest budowa własnych zdolności obronnych i systemu antydronowego oraz transfer technologii amerykańskich do polskiego sektora zbrojeniowego. To jeden z fundamentów strategii Powered by Poland" – napisał wiceprezes PiS w serwisie X.

Morawiecki dołączył do wpisu krótki fragment swojego występu we wspomnianej stacji TV.

– Powodem, dla którego tak bardzo jesteśmy zainteresowani systemami dronowymi i antydronowymi jest to, że Rosja otrzymywała Shahedy, te precyzyjne drony z Iranu. One nie tylko atakowały Ukrainę, ale także prowadziły hybrydowe ataki na Polskę. I właśnie w tym kontekście przyspieszyliśmy nasze programy od początku wojny na Ukrainie cztery lata temu. Teraz programy przyspieszają i bardzo ściśle współpracujemy z amerykańskimi firmami takimi jak Palantir, Anduril i innymi, które dostarczają broń do Polski. Więc niezwykle ważne jest dla nas, żeby budować wystarczająco precyzyjne systemy dronowe i antydronowe – podkreślał polityk PiS.

Były premier wziął udział w "The Hill & Valley Forum", zorganizowanym w Waszyngtonie. Jak napisał, w czasie wydarzenia "jasno wybrzmiewa jeden wniosek: połączenie sektora technologicznego, państwa i przemysłu zbrojeniowego". "To kierunek, który Polska również powinna jasno obrać. Mamy potencjał, by połączyć te sektory i zrobić realny skok technologiczny, wzmacniając jednocześnie własny przemysł obronny" – podkreśla Mateusz Morawiecki.

W ubiegły czwartek w Warszawie wicepremier wraz z sekretarzem stanu w MON Cezarym Tomczykiem wzięli udział w podpisaniu umowy powołującej Ośrodek Systemów Autonomicznych (OSA). Wydarzenie, które odbyło się w siedzibie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, zainicjowało działalność nowego centrum naukowo-przemysłowego. Ośrodek został utworzony przez wojskowe instytuty badawcze, Instytut Badawczy IDEAS oraz Polską Grupę Zbrojeniową S.A., przy czym rolę lidera projektu objął Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

– OSA jest też po to, żeby pokonać bariery administracyjne. OSA jest po to, żeby przyspieszyć wdrażanie do armii, żeby nie stracić ani jednego dnia, żeby korzystać z doświadczeń ukraińskich. Ukraińska armia w ciągu czterech lat brutalnej agresji Rosji na jej terytorium przeszła największą transformację w historii. (…) Tego doświadczenia nie wolno zmarnować. Nie musi być naszym udziałem tak brutalna lekcja. Skorzystajmy z tych doświadczeń, i po to jest również OSA – mówił Kosiniak-Kamysz.

