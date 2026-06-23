"Co Pan nie powie, to wytnie…". Rzecznik prezydenta odpowiedział premierowi

Premier Donald Tusk zamieścił na platformie X krótki fragment wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego z konferencji Poland Future Summit 2026 w Warszawie. Głowa państwa mówiła o unijnym programie pożyczek na zbrojenia SAFE. – Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej – mogliśmy usłyszeć.

"Co Pan nie powie..." – skomentował Tusk.

Tusk o słowach Nawrockiego. Leśkiewicz pokazał szerszy fragment

Premierowi odpowiedział rzecznik prasowy prezydenta. Rafał Leśkiewicz wstawił szerszy fragment wystąpienia Karola Nawrockiego. – Wciąż czekamy jeszcze na taki duży tlen, mocny tlen dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj ten przemysł zbrojeniowy będzie się rozwijał między innymi za sprawą kredytu, który trafił do Polski, kredytu z Unii Europejskiej. Ale wierzę też głęboko, że większość parlamentarna przyjmie moje rozwiązania, które zamknięte są w ustawie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc "polski SAFE 0 proc". To genialny pomysł – szczególnie do gości z zagranicy kieruję te słowa. Wielka praca Narodowego Banku Polskiego w kumulowaniu złota daje możliwość za sprawą rewaluacji złota, aby wykorzystać te środki finansowe na cele polskiego przemysłu zbrojeniowego. To przed nami i wierzę, że to się stanie – powiedział polski przywódca.

"Panie Premierze, co Pan nie powie, to wytnie… W wycinanki też trzeba umieć. Proszę uważnie posłuchać do końca. To tylko kilkadziesiąt sekund prawdy. Wytrzyma Pan, prawda?" – zwrócił się do Donalda Tuska Rafał Leśkiewicz. "Jak naprawa zapaści w służbie zdrowia? Czy coś drgnęło?" – dodał.

Przypomnijmy, że w marcu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o SAFE. Mimo prezydenckiego weta rząd podpisał dokumenty dotyczące zaciągnięcia unijnej pożyczki. Polska ma otrzymać ok. 43,7 mld euro (ok. 180 mld złotych), które mają zostać przeznaczone na zbrojenia.

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