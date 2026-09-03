Debata w Krakowie. Obrzydliwy atak kandydatki KO-PSL na konkurentów

W środę w "Super Express" odbyła się debata kandydatów w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września 2026 roku. Organizatorzy nie zaprosili wszystkich kandydatów. W studio byli m.in. Monika Piątkowska – reprezentująca KO i PSL, Michał Drewnicki z PiS, a także Bartosz Bocheńczak startujący z ramienia Konfederacji.

Piątkowska: Macie duże doświadczenie w biciu kobiet

W pewnym momencie po niewygodnym pytaniu Piątkowska w zaskakujący sposób zaatakowała kontrkandydatów.

– Jedno tylko zdanie chciałam do panów prawicy. Ja wiem, że macie duże doświadczenia w biciu kobiet, ale bokserka damska kojarzy się bardzo słabo i raczej przynależna jest panom słabym, bezsilnym i sfrustrowanym – powiedziała Piątkowska.

Drewnicki: Pytałem o Pani powiązania

"Oburzające słowa. Padły zamiast odpowiedzi na moje pytanie. Pytałem o Pani powiązania z wielkim biznesem, z organizacjami branżowymi, z ludźmi z koncernów tytoniowych, którzy dziś są blisko Pani" – skomentował na X kandydat PiS.

"Kandyduje Pani na prezydenta Krakowa. Jest Pani politykiem. Kobiet, które naprawdę są bite, nie używa się jako tarczy przed niewygodnym pytaniem. Kiedy przemoc staje się chwytem retorycznym, przestaje być traktowana poważnie, a to uderza w te kobiety, które naprawdę potrzebują pomocy" – zwrócił jej uwagę Drewnicki.

Kto jeszcze zamierza startować w wyborach w Krakowie

W wyborach na prezydenta Krakowa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości wystartuje Michał Drewnicki, KO i PSL Monika Piątkowska, Konfederacji – Bartosz Bocheńczak, a Konfederacji Korony Polskiej – Michał Klimek. Partia Razem wystawiła Aleksandrę Owcę, a Nowa Lewica Darię Gosek-Popiołek.

Ponadto w gronie kandydatów są między innymi Jan Hoffman – jeden z inicjatorów referendum, w wyniku którego odwołano Aleksandra Miszalskiego, który startuje jako kandydat obywatelski, Sławomir Pietrzyk, Marta Ratuszyńska, Grażyna Zofia Świat i Łukasz Wantuch, Andrzej Kulig – były zastępca Jacka Majchrowskiego, czy Rafał Komarewicz – poseł, kandydat środowiska Centrum. Start ogłosił również Łukasz Gibała.

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