Hiszpańscy biskupi poparli żądania muzułmanów. Postulują cofnięcie zakazu

Ograniczenie to odnosi się do muzułmańskich uroczystości związanych z zakończeniem Ramadanu, a także święta Eid al-Adha.

W wydanym oświadczeniu biskupi Hiszpanii przestrzegli, że precedens w gminie Jumilla może w przyszłości otworzyć drogę do restrykcji wobec swobody modlitwy dla innych wyznań. – Ograniczanie tego prawa uderza w podstawowe prawa człowieka i (...) we wszystkie wyznania religijne – ocenili.

Przestrzegli także przed próbami ograniczania praw podstawowych. – Restrykcje wprowadzane z pobudek religijnych są dyskryminacją, która nie może mieć miejsca w społeczeństwach demokratycznych – napisali biskupi.

Wskazali, że decyzja ratusza w Jumilla stoi w sprzeczności z artykułem 16 konstytucji Hiszpanii, który gwarantuje wolność ideologiczną, religijną oraz swobodę sprawowania kultu. Wyrazili też zrozumienie dla krytyki przez środowiska muzułmanów nowej regulacji w hiszpańskiej gminie.

Zakaz modlitw muzułmańskich. Hiszpańscy biskupi przeciw

Przepisy dotyczące zakazu modlitw muzułmańskich wprowadzono w Jumilla z inicjatywy konserwatywnej partii Vox, którą poparli samorządowcy z centroprawicowej Partii Ludowej (PP). Restrykcje odnoszą się do udostępniania wyznawcom islamu w celu organizacji modlitw miejsc użyteczności publicznej, głównie hal sportowych, znajdujących się pod nadzorem gminy Jumilla.

W odpowiedzi na decyzję ratusza w Jumilla centrolewicowy rząd Hiszpanii Pedro Sancheza ogłosił, że zbada decyzję samorządowców z regionu Murcji pod względem prawnym. Wskazał, że nowa regulacja może bowiem uderzać w zagwarantowaną w hiszpańskiej konstytucji zasadę wolności religijnej.

Negatywnie wobec nowej regulacji wypowiedzieli się też przedstawiciele organizacji muzułmańskich z Hiszpanii. Kierujący tzw. Komisją Islamską w strukturach władz wspólnoty autonomicznej Murcji Walid Habbal stwierdził, że miejscowi muzułmanie "są w szoku" po decyzji ratusza w Jumilla, gdyż nowe przepisy dyskryminują mniejszość wyznaniową.

Katolicka większość kontra imigranci z Afryki

W zamieszkałej przez około 27 tys. osób gminie Jumilla dominują katolicy. Odsetek wyznawców islamu wynosi tam około 8 proc. Wśród nich przeważają imigranci z Maroka i Algierii.

Czytaj też:

Atak na wolność religijną w Hiszpanii. Ponad 70 proc. dot. Kościoła katolickiego