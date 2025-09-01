Aresztowano mężczyznę podejrzanego o planowanie zamachu na papieża Franciszka

O aresztowaniu obywatela Turcji poinformowała włoska gazeta "Corriere della Sera" 29 sierpnia, powołując się na śledztwo przeprowadzone przez "Il Piccolo". Według doniesień, po aresztowaniu przez Interpol w Holandii 46-latek przebywa obecnie w więzieniu w Trieście

Na krótko przed wizytą papieża Franciszka w lipcu 2024 roku w Trieście znaleziono tam walizkę zawierającą broń palną i amunicję. Podejrzany mężczyzna ma mieć związek z atakiem, planowanym przez turecką organizację powiązaną z Państwem Islamskim.

Dzień po tym niewyjaśnionym incydencie papież odprawił mszę św. na głównym placu miasta portowego Triest w północno-wschodnich Włoszech. Poruszał się samochodem elektrycznym z odkrytym dachem. Wkrótce potem ujawniono, że włoska policja bada możliwe plany ataku.

Papież Leon XIV następcą Franciszka

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia w wieku 88 lat. 8 maja w Watykanie wybrano jego następcę, kard. Roberta Prevosta, który przyjął imię Leon XIV. Kardynałowie podjęli decyzję zaledwie 24 godziny po rozpoczęciu konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej.

Kard. Prevost, który przez wiele lat był przełożonym zakonu augustianów, jest pierwszym Amerykaninem sprawującym papieski urząd. Ma również obywatelstwo peruwiańskie, ponieważ przez dziewięć lat był biskupem w Peru. Wcześniej, od 2023 r., kierował watykańską Dykasterią ds. Biskupów.

Inauguracja pontyfikatu papieża Leona XIV rozpoczęła się 18 maja uroczystą mszą św. na placu św. Piotra.

