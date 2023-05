Chiny stawiają na małżeństwa i rodzenie dzieci. Uruchomiono programy pilotażowe

Rząd Chin rozpocznie projekty pilotażowe w ponad 20 miastach, aby stworzyć w kraju "nową erę" – kulturę małżeństwa i rodzenia dzieci. Tworzenie sprzyjających warunków dla rodzenia dzieci jest najnowszym posunięciem władz, mającym na celu zwiększenie spadającego ostatnio wskaźnika urodzeń w kraju.

Jak przekonać do posiadania dzieci?

Dziennikarze chińskiej anglojęzycznej gazety "Global Times" poinformowali w poniedziałek, że Chińskie Stowarzyszenie Planowania Rodziny, krajowy organ, który wdraża rządowe środki dotyczące populacji i dzietności, uruchomi kolejne projekty zachęcające kobiety do zawierania małżeństw i posiadania dzieci.

Promowanie zawierania małżeństw, posiadania dzieci w odpowiednim wieku, zachęcanie rodziców do dzielenia się obowiązkami wychowawczymi oraz ograniczanie wysokich "cen za pannę młodą" i innych przestarzałych zwyczajów są głównymi celami projektów – podaje "Global Timesa".

W programie pilotażowym wezmą udział między innymi miasta Handan i Guangzhou, gdzie znajduje się centrum produkcyjne. Te miejscowości znajdują się w chińskiej prowincji Hebei. W zeszłym roku Stowarzyszenie rozpoczęło projekty w 20 innych miastach, także w Pekinie.

– Społeczeństwo musi lepiej informować młodych ludzi o koncepcji małżeństwa i porodu – powiedział dziennikarzom "Timesa” demograf He Yafu.

Projekty są jednym z szeregu środków, które władze chińskich prowincji wdrażają, aby zachęcić ludzi do posiadania dzieci. Inne sposoby na zwiększenie dzietności to na przykład ulgi podatkowe, dotacje mieszkaniowe oraz bezpłatna lub dotowana edukacja trzeciego dziecka.

Problemy demograficzne Chin

Polityka "jednego dziecka" obowiązywała w Chinach od 1980 do 2015 roku. W efekcie tych decyzji to Indie stały się najbardziej zaludnionym krajem na świecie. Od tego czasu limit w Chinach został podniesiony do trojga dzieci.

Zaniepokojeni pierwszym od sześciu dekad spadkiem populacji Chin i jej szybkim starzeniem się, rządowi doradcy polityczni zaproponowali w marcu, aby samotne i niezamężne kobiety miały między innymi dostęp do zamrażania komórek jajowych i metody in vitro. Miało to zwiększyć współczynnik dzietności w kraju.

Ze względu na wysokie koszty opieki nad dziećmi i konieczność przerwania kariery zawodowej, wiele kobiet w Chinach rezygnowało z posiadania większej liczby potomstwa lub decydowało się w ogóle nie mieć dzieci.

