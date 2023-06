"Dramat Hołowni i Kosiniaka-Kamysza". Miażdżący sondaż

Znamy wyniki sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Respondentów zapytano, na którą formację oddaliby głos, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę.

Na czele pozostaje Zjednoczona Prawica, na którą chęć oddania głosu deklaruje 34,3 proc. badanych. To o 2,1 pkt proc. więcej w porównaniu do badania tej samej pracowni z maja. Druga jest Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 30,7 proc. (+3 pkt proc.). Na trzecim stopniu uplasowała się Konfederacja, która może liczyć na 11 proc. poparcia (wzrost o 1,2 pkt proc.).

Poza podium znalazła się Trzecia Droga, czyli Polska 2050 i PSL. Na tę opcję wskazało 9,8 proc. respondentów, czyli aż o 4,1 pkt proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu. Kolejna jest Lewica z poparciem na poziomie 7,8 proc. Również odnotowała mocny spadek (-3,7 pkt proc.). Poza Sejmem znalazłaby się AgroUnia – 1,8 proc. (-1,2). W zestawieniu, poza Sejmem, znalazły się też: Ruch Samorządowy Tak dla Polski, Bezpartyjny Samorządowcy, Kukiz'15 oraz Porozumienie.

Prof. Dudek przewiduje "mijankę"

"Super Express" zwraca uwagę na trudną sytuację Trzeciej Drogi. – To efekt marszu 4 czerwca, który sprawił, że KO przybyło kilka procent i kilka procent ubyło Trzeciej Drodze oraz Lewicy. W ramach elektoratu opozycji demokratycznej nastąpiło przemieszczenie na korzyść KO – tłumaczy politolog, prof. Antoni Dudek. – Podejrzewam, że ten proces się nie zatrzyma i pojawi się "mijanka", czyli wkrótce zrównają się notowania PiS i KO i do wyborów nie będzie wiadomo, kto zdobędzie najwięcej mandatów. O ile PiS nie wymyśli czegoś, co pozwoli ugrupowaniu zwiększyć przewagę – dodaje ekspert.

Sondaż wykonano w dniach 16-18 czerwca na próbie 1024 dorosłych Polaków.

