Najskuteczniejszy polityk. Polacy wskazali swojego faworyta

Premier Donald Tusk jest zdaniem 28,1 proc. badanych najskuteczniejszym politykiem w Polsce. Drugie miejsce w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zajął prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński (23,5 proc. wskazań), zaś trzecie – współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen (11,3 proc.).

Na kolejnych miejscach znaleźli się: prezydent Karol Nawrocki (10,5 proc.), wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (5,2 proc.), współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg (2,7 proc.), były prezydent Andrzej Duda (1,7 proc.), wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (1,4 proc.), europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (1 proc.) oraz marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia (0,4 proc.).

Co ciekawe, aż 14 proc. respondentów nie potrafiło wskazać polityka, którego uznałoby za najskuteczniejszego.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13-16 sierpnia 2025 r. metodą CATI/CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Sondaż partyjny. Polska 2050 i PSL poza Sejmem

Najnowszy sondaż partyjny pokazuje, że Koalicja Obywatelska utrzymuje minimalną przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, KO mogłaby liczyć na 32,6 proc. głosów, co daje jej zaledwie jeden punkt procentowy przewagi nad formacją Jarosława Kaczyńskiego. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu".

Trzecie miejsce utrzymuje Konfederacja (12,55 proc.), a za nią plasuje się Lewica (7,3 proc.). Do Sejmu weszłyby także partia Razem oraz Konfederacja Korony Polskiej. Poza parlamentem znalazłyby się natomiast Polska 2050 (3,45 proc.) oraz PSL (1,48 proc.).

Sondaż został zrealizowany w dniach 30 sierpnia – 1 września 2025 r. metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków.

