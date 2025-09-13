Kaczyński czy Nawrocki? W sondażu zapytano o "faktycznego lidera PiS"

Jarosław Kaczyński wciąż jest niekwestionowanym liderem obozu PiS, czy może nowy prezydent Karol Nawrocki przejmuje stery? Firma SW Research na zlecenie Onetu przeprowadziła sondaż, w którym zadała Polakom następujące pytanie: "Kto pani/pana zdaniem jest dziś faktycznym liderem obozu Prawa i Sprawiedliwości?".

Kaczyńskiego wskazało 50,8 proc. badanych, a Nawrockiego – 22,6 proc. Kolejne 12,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź: "PiS nie ma wyraźnego lidera". Natomiast pozostałe 13,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

"Na wynik Kaczyńskiego składa się przede wszystkim przekonanie o jego przywództwie wśród najstarszych respondentów, powyżej 50. roku życia: uważa tak 55,7 proc. z nich. W pozostałych grupach wiekowych wynik ten spada poniżej 50 proc., ale zawsze jest wyższy niż w przypadku Nawrockiego" – wskazał Onet.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-10 września 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 828 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Nawrocki coraz lepiej oceniany przez Polaków

Ogólnopolska Grupa Badawcza zapytała o ocenę Karola Nawrockiego. Wyniki sondażu jednoznacznie pokazują, że poparcie dla jego działań rośnie.

47,5 proc. pytanych wskazało odpowiedź "dobrze". To zdecydowany wzrost w porównaniu do badania przeprowadzonego niespełna miesiąc wcześniej. Wówczas Nawrockiego pozytywnie oceniło 41,7 proc. ankietowanych. Negatywnie o działaniach głowy państwa wypowiedziało się 33,2 proc. uczestników badania. Poprzednio było to 32,7 proc. Sprecyzowanej opinii na temat Karola Nawrockiego nie ma 19,3 proc. respondentów.

