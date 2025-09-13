Kaczyński czy Nawrocki? W sondażu zapytano o "faktycznego lidera PiS"
Sondaż

Kaczyński czy Nawrocki? W sondażu zapytano o "faktycznego lidera PiS"

Dodano: 
Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki
Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki Źródło: PAP
W najnowszym sondażu Polaków zapytano, kto jest "faktycznym liderem PiS". Odpowiedź nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać.

Jarosław Kaczyński wciąż jest niekwestionowanym liderem obozu PiS, czy może nowy prezydent Karol Nawrocki przejmuje stery? Firma SW Research na zlecenie Onetu przeprowadziła sondaż, w którym zadała Polakom następujące pytanie: "Kto pani/pana zdaniem jest dziś faktycznym liderem obozu Prawa i Sprawiedliwości?".

Kaczyńskiego wskazało 50,8 proc. badanych, a Nawrockiego – 22,6 proc. Kolejne 12,7 proc. respondentów wybrało odpowiedź: "PiS nie ma wyraźnego lidera". Natomiast pozostałe 13,9 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

"Na wynik Kaczyńskiego składa się przede wszystkim przekonanie o jego przywództwie wśród najstarszych respondentów, powyżej 50. roku życia: uważa tak 55,7 proc. z nich. W pozostałych grupach wiekowych wynik ten spada poniżej 50 proc., ale zawsze jest wyższy niż w przypadku Nawrockiego" – wskazał Onet.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-10 września 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 828 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Nawrocki coraz lepiej oceniany przez Polaków

Ogólnopolska Grupa Badawcza zapytała o ocenę Karola Nawrockiego. Wyniki sondażu jednoznacznie pokazują, że poparcie dla jego działań rośnie.

47,5 proc. pytanych wskazało odpowiedź "dobrze". To zdecydowany wzrost w porównaniu do badania przeprowadzonego niespełna miesiąc wcześniej. Wówczas Nawrockiego pozytywnie oceniło 41,7 proc. ankietowanych. Negatywnie o działaniach głowy państwa wypowiedziało się 33,2 proc. uczestników badania. Poprzednio było to 32,7 proc. Sprecyzowanej opinii na temat Karola Nawrockiego nie ma 19,3 proc. respondentów.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Onet.pl
