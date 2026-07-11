Co powinien zrobić rząd Tuska? Wymowny sondaż ws. Ukrainy

Blisko dwie trzecie Polaków uważa, że w sporze dotyczącym Orderu Orła Białego rząd Donalda Tuska powinien współdziałać z prezydentem Karolem Nawrockim w prowadzeniu polityki wobec Ukrainy – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Respondentom zadano następujące pytanie: "W sporze z Ukrainą dotyczącym Orderu Orła Białego prezydent Karol Nawrocki i rząd Donalda Tuska prezentują różne podejścia. Czy Pana/Pani zdaniem rząd powinien w polityce wobec Ukrainy współdziałać z prezydentem, czy prowadzić własną, niezależną linię?".

Za współpracą rządu z prezydentem opowiedziało się 65,4 proc. ankietowanych. Odmiennego zdania było 25,7 proc. badanych, którzy uważają, że rząd powinien prowadzić własną, niezależną politykę wobec Ukrainy.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 8,8 proc. respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 26–28 czerwca 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Zastosowano metodę mixed-mode – wywiady internetowe (CAWI) oraz telefoniczne (CATI). Deklarowany błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy poziomie ufności 0,95.

Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich

W ostatnich tygodniach doszło do eskalacji na linii Warszawa-Kijów. Zarzewiem konfliktu była decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego, nadany mu przez jego poprzednika.

Mimo upływu kilku tygodni, spór nie tylko nie wygasł, ale jeszcze przybrał na sile. Ukraińskie władze podjęły decyzję o utworzeniu Narodowego Panteonu, co wzbudziło poważne obawy w Polsce. Ogłoszenie tych zamiarów poprzedziły ostre wypowiedzi najważniejszych ukraińskich polityków, którzy twierdzili, że nikt nie będzie dyktował Kijowowi, kogo może czcić.

Zachowanie ukraińskich władzy wzbudza irytację w Polsce, podsycając jeszcze spór między rządem a opozycją. Jego ostatnim przejawem jest kłótnia o przekazanie Ukrainie rakiet PAC-3 do systemów Patriot.

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