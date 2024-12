Orban rozmawiał z Putinem o Ukrainie. Gorzkie słowa Zełenskiego

O rozmowie z Putinem poinformował osobiście Orban w mediach społecznościowych. Jak zaznaczył, dyskusja trwała ok. godziny.

"Jesteśmy w najbardziej niebezpiecznych tygodniach wojny. Wykorzystamy wszelkie środki dyplomatyczne, jakie mamy do dyspozycji, by doprowadzić do zawieszenia broni i zbliżyć się do pokoju" – napisał węgierski premier na swoim profilu na Facebooku.

Kreml informuje o rozmowie z Orbanem

Również Moskwa odniosła się do rozmowy w specjalnym komunikacie. Kreml przekazał, że Putin dyskutował z Orbanem o Ukrainie i powiedział szefowi węgierskiego rządu, iż "polityka Kijowa nadal wyklucza możliwość pokojowego rozwiązania konfliktu".

Rosja zapewniła, że rozmawiano też o handlu dwustronnym, współpracy gospodarczej, a także dalszym promowaniu wspólnych projektów energetycznych.

Z kolei węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto przekazał, że po zakończeniu rozmowy telefonicznej między Viktorem Orbanem a Władimirem Putinem, sam podjął się dialogu z prezesem Rosatomu Aleksiejem Lichaczowem. Tematem konwersacji była rozbudowa elektrowni atomowej w Paksu.

Zełenski reaguje na rozmowę Orbana z Putinem

Do rozmowy węgierskiego premiera z Putinem odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódca stwierdził za pośrednictwem mediów społecznościowych, że politycy europejscy nie powinni budować własnego wizerunku kosztem jedności Zachodu, ponieważ – jak podkreślił – wszystkim powinno zależeć na wspólnym sukcesie. "To właśnie jedność w Europie zawsze przynosi sukces. Rozmowy o wojnie Rosji z Ukrainą nie mogą odbywać się bez Ukrainy" – napisał Zełenski. Prezydent Ukrainy wyraził również nadzieję, że "Orban przynajmniej nie będzie dzwonił do obalonego dyktatora Syrii Baszara al-Asada".

"Jest absolutnie jasne, że dla osiągnięcia prawdziwego pokoju i zagwarantowania bezpieczeństwa potrzebna jest zdecydowana postawa Ameryki, jedność Europy i zaangażowanie wszystkich partnerów w utrzymanie celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych" – napisał Zełenski.

Prezydent Ukrainy wyraził jednocześnie wdzięczność Donaldowi Trumpowi i "wielu europejskim przywódcom" za współpracę "w celu znalezienia właściwych i silnych rozwiązań na rzecz prawdziwego pokoju".

