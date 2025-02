Ograniczenia dla rosyjskich dyplomatów. Niemcy stawiają opór

Ministrowie spraw zagranicznych ośmiu państw członkowskich Unii Europejskiej wezwali w liście szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella, by zakazać rosyjskim dyplomatom przemieszczania się w strefie Schengen. Dyplomaci Rosji mogliby poruszać się jedynie po krajach, w których posiadają akredytację.

Pod listem podpisał się szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, a także ministrowie z Holandii, Danii, Czech, Rumunii, Estonii, Łotwy oraz Litwy.

Zakaz przemieszczania się rosyjskich dyplomatów?

Służby bezpieczeństwa UE poparły pomysł Czech, aby ograniczyć możliwość poruszania się rosyjskich dyplomatów jedynie do terytoriów krajów, do których zostali delegowani. Polska już wprowadziła te ograniczenia.

– W Polsce zamknęliśmy rosyjski konsulat w Poznaniu i jesteśmy gotowi zamknąć kolejne, jeśli na terytorium naszego kraju będzie dochodziło do ataków hybrydowych, np. podpaleń. Ograniczyliśmy też prawo do poruszania się rosyjskich dyplomatów po naszym kraju, w tym pracowników ambasady rosyjskiej w Warszawie – powiedział Radosław Sikorski w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli.

– W Unii Europejskiej nadal służy ok. 2 tys. rosyjskich dyplomatów. Przyjmijmy, że minimum 20 proc. z nich to oficerowie wywiadu, a to oznacza, że po terytorium Unii może poruszać się 400 agentów, którzy mogą pomagać w atakach hybrydowych. Nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy to tolerować? – pytał szef polskiego MSZ.

– By ograniczyć prawo do poruszania się rosyjskich dyplomatów, nie potrzeba jednomyślności krajów Unii Europejskiej, bo wprowadzenie ograniczeń leży w kompetencjach samych państw członkowskich – zauważył.

Niemcy nie chcą ograniczeń dla dyplomatów z Rosji

Według ustaleń RMF FM, Niemcy są głównym przeciwnikiem pozbawienia rosyjskich dyplomatów możliwości swobodnego przemieszczenia się w strefie Schengen. "Berlin obawia się kroków odwetowych ze strony Rosji, czyli, że takie same ograniczenia Moskwa wprowadziłaby wobec unijnych dyplomatów" – przekazała korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Zdaniem jednego z unijnych dyplomatów, na którego powołuje się rozgłośnia, opór Berlina spowodował, że Komisja Europejska nie zaproponowała, by w ramach 16. pakietu sankcji na Rosję ograniczyć podróże rosyjskich dyplomatów.

Schengen to obszar, wewnątrz którego można podróżować bez paszportu. Strefa obejmuje większość państw UE, z wyjątkiem Irlandii oraz Cypru. Do Schengen należą również cztery kraje spoza UE: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.

Czytaj też:

Merkel: Moja polityka migracyjna nie była błędnaCzytaj też:

Kto chce zwycięstwa Rosji? Zaskakujące wyniki sondażu