"Ohydna propozycja". Chrześcijanie z Palestyny krytykują Trumpa

"Orędowanie Trumpa na rzecz czystek etnicznych w Strefie Gazy" zagraża kruchemu zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem oraz trwającym negocjacjom w sprawie jego drugiej fazy – oceniła palestyńska inicjatywa chrześcijańska Kairos Palestine 6 lutego w Betlejem.

Chrześcijanie z Palestyny: To przyznanie się do izraelskich zbrodni

Określenie przez Trumpa Strefy Gazy jako nienadającej się do zamieszkania, jako "terenu do rozbiórki" oraz "piekła" było "publicznym przyznaniem się do rozmiaru izraelskich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w Strefie Gazy, wspieranych przez USA" – głosi oświadczenie. Plan przesiedlenia ludności Gazy przedstawiony przez nowego prezydenta USA inicjatywa opisuje jako "ohydną propozycję zbrodni wojennej", której nie można tolerować.

Kairos Palestine obawia się, że plany te zachęcą premiera Izraela Benjamina Netanjahu "i jego faszystowski rząd do wznowienia ludobójczej wojny przeciwko ludności cywilnej w Strefie Gazy i dalszej destabilizacji i tak już kruchego regionu". Plan neokolonialny jest "grzechem przeciwko Bogu i ludzkości".

Jako niebezpieczne określono również wypowiedzi Mike’a Huckabee, nominowanego przez Trumpa na ambasadora USA w Izraelu oraz innych członków Kongresu, którzy odmawiają Palestyńczykom tożsamości narodowej. Wzmacnia to pragnienie Izraela do ekspansji.

"Chrześcijanie są pod ogromną presją"

Kairos Palestine odniosła się również do trwających działań militarnych Izraela przeciwko miastom palestyńskim na okupowanym Zachodnim Brzegu i do pogarszającej się sytuacji na terytoriach palestyńskich, szczególnie w Betlejem, na skutek działań podjętych przez okupacyjne państwo Izrael. "Chrześcijanie palestyńscy, którzy od dawna są integralną częścią tożsamości Betlejem, są pod ogromną presją opuszczenia miasta z powodu nieznośnych warunków okupacji" – czytamy w oświadczeniu.

Kairos Palestine to organizacja znana przede wszystkim z wydania w Betlejem w grudniu 2009 roku dokumentu "Chwila prawdy: słowo wiary, nadziei i miłości z serca palestyńskiego cierpienia". Główną działalnością grupy jest promocja tego dokumentu. Greckie słowo Kairos oznacza "korzystny lub decydujący moment".

