Trump uderza w Chiny. "Pogwałciły umowę"

Cła zostały wcześniej ustanowione w ramach tzw. wojny handlowej.

Trump odniósł się do sprawy na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Nie zabrakło gorzkich słów pod adresem Pekinu.

Prezydent USA: Mam złą wiadomość

Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził w swoim wpisie, że nałożone przez niego cła oznaczały w praktyce odcięcie Chin od amerykańskiego rynku, co – zdaniem Trumpa – "było dla nich druzgocące", a także doprowadziło do "niepokojów społecznych".

"Zawarłem z Chinami szybką umowę, by uratować ich od czegoś, co jak sądziłem byłoby bardzo złą sytuacją (...) Dzięki tej umowie wszystko się szybko ustabilizowało i Chiny wróciły do business as usual. Wszyscy byli szczęśliwi" – czytamy we wpisie amerykańskiego przywódcy.

Jednocześnie prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał "złą wiadomość". "Chiny, czym być może niektórzy nie są zaskoczeni, TOTALNIE POGWAŁCIŁY SWOJĄ UMOWĘ Z USA" – zaznaczył. Trump nie wskazał jednak, jakie kroki zamierza podjąć wobec Pekinu.

W czwartek minister finansów USA Scott Bessent przyznał, że rozmowy ws. handlu z Chinami są obecnie "w pewnym impasie". Jego zdaniem, porozumienie będzie prawdopodobnie wymagało bezpośredniego udziału amerykańskiego prezydenta i przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga.

Walmart podnosi ceny, Trump wskazuje na Chiny

W maju popularna sieć amerykańskich supermarketów Walmart zapowiedziała podwyżkę cen produktów. Ten ruch ma być odpowiedzią na politykę celną administracji Donalda Trumpa.

Stanowisko firmy spotkało się z reakcją Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych odpowiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Walmart powinien PRZESTAĆ próbować obwiniać cła jako powód podnoszenia cen w całym łańcuchu. Walmart zarobił MILIARDY DOLARÓW w zeszłym roku, znacznie więcej niż oczekiwano (pisownia oryginalna – red.)" – napisał amerykański przywódca na platformie Truth Social.

Jednocześnie Trump skrytykował działania chińskich władz.

"Walmart i Chiny powinni ZJEŚĆ CŁA i nie pobierać NICZEGO od cennych klientów" – zaznaczył prezydent USA.

