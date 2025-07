Kreml o słowach niemieckiego ministra obrony: Niemcy znów stają się niebezpieczne

Jak podaje rosyjska agencja TASS, Pieskow odniósł się w ten sposób do słów Pistoriusa o tym, że Niemcy są gotowe zabijać rosyjskich żołnierzy w przypadku wojny między dwoma krajami.

– Niemcy znów stają się niebezpieczne – powiedział rzecznik Kremla zaznaczając, że trudno mu uwierzyć, iż minister obrony RFN powiedział coś takiego. – A jednak, niestety, tak zrobił – dodał.

Pistorius w wywiadzie dla "Financial Times" stwierdził, że niemieccy żołnierze będą gotowi zabijać rosyjskich żołnierzy, jeśli Moskwa zaatakuje państwo członkowskie NATO.

Pistorius: Nie przekażemy Ukrainie swoich rakiet Patriot

Niemiecki minister oświadczył w tym samym wywiadzie, że Niemcy przekazały już Ukrainie trzy systemy Patriot z dwunastu, które były dostępne. Jak dodał, w kraju zostało tylko sześć baterii, dlatego więcej Kijów nie dostanie.

Minister argumentował, że kolejne dwa systemy przekazano do Polski, a co najmniej jeden z nich jest stale niedostępny ze względu na konserwację lub szkolenia. – To naprawdę za mało, zwłaszcza biorąc pod uwagę cele NATO, które musimy osiągnąć. Z pewnością nie możemy dać więcej – oświadczył.

Dostawa systemów Patriot na Ukrainę ma być jednym z tematów wizyty Pistoriusa w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotka się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete’em Hegsethem.

Niemcy chcą kupić od USA rakiety dla Ukrainy

W zeszłym miesiącu Berlin złożył Waszyngtonowi propozycję dotyczącą zakupu od USA przez Niemcy dwóch wyrzutni Patriot dla Ukrainy.

W poniedziałek prezydent Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą na Ukrainę rakiety Patriot, za które zapłaci Unia Europejska.

Władze w Kijowie od wielu miesięcy proszą zachodnich sojuszników o zwiększenie liczby systemów obrony powietrznej w celu ochrony krytycznej infrastruktury i obszarów cywilnych przed częstymi rosyjskimi atakami rakietowymi i dronów.

